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Двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.09.2024
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11:33 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/postradavshie-1970189680.html
Двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.09.2024
Двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии
Двое из восьми пострадавших в произошедшем накануне в Смоленской области ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:33
2024-09-03T11:33
происшествия
россия
смоленская область
вязьма
василий анохин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Двое из восьми пострадавших в произошедшем накануне в Смоленской области ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Василий Анохин. Накануне Анохин сообщил об аварии в Вяземском районе на 231-м километре федеральной автотрассы М-1 "Беларусь": столкнулись рейсовый автобус "Вязьма - Шуйское" и грузовой автомобиль. Пострадали семь человек, один человек погиб, сообщал глава региона. Как сообщила Госавтоинспекция региона, предварительно, причиной ДТП стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора. Источник в силовых структурах региона во вторник уточнил РИА Новости, что в результате ДТП скончались трое, еще восемь человек находятся в больнице. Прокуратура Смоленской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Анохин в своем Telegram-канале во вторник подтвердил число погибших, написав, что, "к сожалению, троих пассажиров спасти не удалось". По его словам, в Вязьму прибыла бригада психологов из Смоленска, они работают с родственниками пострадавших и погибших, а также непосредственно с пациентами в отделении. "Один (пострадавший – ред.) направлен на амбулаторное лечение домой. Двое пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России и Смоленскую областную клиническую больницу. Еще пять пациентов проходят лечение в Вяземской ЦРБ. Их состояние оценивается как стабильное", - сообщил Анохин. Губернатор отметил, что поручил главе района Олегу Смолякову навестить пострадавших в Вяземской ЦРБ, выяснить, какая еще нужна помощь.
https://ria.ru/20240903/dtp-1970137789.html
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россия
смоленская область
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происшествия, россия, смоленская область, вязьма, василий анохин
Происшествия, Россия, Смоленская область, Вязьма, Василий Анохин
Двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии

Анохин: двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Пресс-служба УМВД России по Смоленской области | Перейти в медиабанкДТП, где большегруз столкнулся с микроавтобусом
ДТП, где большегруз столкнулся с микроавтобусом - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
Перейти в медиабанк
ДТП, где большегруз столкнулся с микроавтобусом . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Двое из восьми пострадавших в произошедшем накануне в Смоленской области ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Василий Анохин.
Накануне Анохин сообщил об аварии в Вяземском районе на 231-м километре федеральной автотрассы М-1 "Беларусь": столкнулись рейсовый автобус "Вязьма - Шуйское" и грузовой автомобиль. Пострадали семь человек, один человек погиб, сообщал глава региона. Как сообщила Госавтоинспекция региона, предварительно, причиной ДТП стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора.
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Источник в силовых структурах региона во вторник уточнил РИА Новости, что в результате ДТП скончались трое, еще восемь человек находятся в больнице. Прокуратура Смоленской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Анохин в своем Telegram-канале во вторник подтвердил число погибших, написав, что, "к сожалению, троих пассажиров спасти не удалось". По его словам, в Вязьму прибыла бригада психологов из Смоленска, они работают с родственниками пострадавших и погибших, а также непосредственно с пациентами в отделении.
"Один (пострадавший – ред.) направлен на амбулаторное лечение домой. Двое пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России и Смоленскую областную клиническую больницу. Еще пять пациентов проходят лечение в Вяземской ЦРБ. Их состояние оценивается как стабильное", - сообщил Анохин.
Губернатор отметил, что поручил главе района Олегу Смолякову навестить пострадавших в Вяземской ЦРБ, выяснить, какая еще нужна помощь.
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