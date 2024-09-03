https://ria.ru/20240903/postradavshie-1970189680.html
Двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.09.2024
Двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии
Двое из восьми пострадавших в произошедшем накануне в Смоленской области ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:33
2024-09-03T11:33
2024-09-03T11:33
происшествия
россия
смоленская область
вязьма
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732425573_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_32f7dbd05a0ea953888b6b3693abf656.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Двое из восьми пострадавших в произошедшем накануне в Смоленской области ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Василий Анохин. Накануне Анохин сообщил об аварии в Вяземском районе на 231-м километре федеральной автотрассы М-1 "Беларусь": столкнулись рейсовый автобус "Вязьма - Шуйское" и грузовой автомобиль. Пострадали семь человек, один человек погиб, сообщал глава региона. Как сообщила Госавтоинспекция региона, предварительно, причиной ДТП стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора. Источник в силовых структурах региона во вторник уточнил РИА Новости, что в результате ДТП скончались трое, еще восемь человек находятся в больнице. Прокуратура Смоленской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Анохин в своем Telegram-канале во вторник подтвердил число погибших, написав, что, "к сожалению, троих пассажиров спасти не удалось". По его словам, в Вязьму прибыла бригада психологов из Смоленска, они работают с родственниками пострадавших и погибших, а также непосредственно с пациентами в отделении. "Один (пострадавший – ред.) направлен на амбулаторное лечение домой. Двое пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России и Смоленскую областную клиническую больницу. Еще пять пациентов проходят лечение в Вяземской ЦРБ. Их состояние оценивается как стабильное", - сообщил Анохин. Губернатор отметил, что поручил главе района Олегу Смолякову навестить пострадавших в Вяземской ЦРБ, выяснить, какая еще нужна помощь.
https://ria.ru/20240903/dtp-1970137789.html
https://ria.ru/20240821/belorussija-1967473946.html
россия
смоленская область
вязьма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732425573_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_79595411fcc1669d1ac1ff4823aaef7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, смоленская область, вязьма, василий анохин
Происшествия, Россия, Смоленская область, Вязьма, Василий Анохин
Двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии
Анохин: двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Двое из восьми пострадавших в произошедшем накануне в Смоленской области ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Василий Анохин.
Накануне Анохин сообщил об аварии в Вяземском районе на 231-м километре федеральной автотрассы М-1 "Беларусь": столкнулись рейсовый автобус "Вязьма - Шуйское" и грузовой автомобиль. Пострадали семь человек, один человек погиб, сообщал глава региона. Как сообщила Госавтоинспекция региона, предварительно, причиной ДТП стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора.
Источник в силовых структурах региона во вторник уточнил РИА Новости, что в результате ДТП скончались трое, еще восемь человек находятся в больнице. Прокуратура Смоленской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Анохин в своем Telegram-канале во вторник подтвердил число погибших, написав, что, "к сожалению, троих пассажиров спасти не удалось". По его словам, в Вязьму прибыла бригада психологов из Смоленска, они работают с родственниками пострадавших и погибших, а также непосредственно с пациентами в отделении.
"Один (пострадавший – ред.) направлен на амбулаторное лечение домой. Двое пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России и Смоленскую областную клиническую больницу. Еще пять пациентов проходят лечение в Вяземской ЦРБ. Их состояние оценивается как стабильное", - сообщил Анохин.
Губернатор отметил, что поручил главе района Олегу Смолякову навестить пострадавших в Вяземской ЦРБ, выяснить, какая еще нужна помощь.