https://ria.ru/20240903/postradavshie-1970189680.html

Двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.09.2024

Двое пострадавших в ДТП под Смоленском находятся в тяжелом состоянии

Двое из восьми пострадавших в произошедшем накануне в Смоленской области ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:33

2024-09-03T11:33

2024-09-03T11:33

происшествия

россия

смоленская область

вязьма

василий анохин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Двое из восьми пострадавших в произошедшем накануне в Смоленской области ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Василий Анохин. Накануне Анохин сообщил об аварии в Вяземском районе на 231-м километре федеральной автотрассы М-1 "Беларусь": столкнулись рейсовый автобус "Вязьма - Шуйское" и грузовой автомобиль. Пострадали семь человек, один человек погиб, сообщал глава региона. Как сообщила Госавтоинспекция региона, предварительно, причиной ДТП стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора. Источник в силовых структурах региона во вторник уточнил РИА Новости, что в результате ДТП скончались трое, еще восемь человек находятся в больнице. Прокуратура Смоленской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Анохин в своем Telegram-канале во вторник подтвердил число погибших, написав, что, "к сожалению, троих пассажиров спасти не удалось". По его словам, в Вязьму прибыла бригада психологов из Смоленска, они работают с родственниками пострадавших и погибших, а также непосредственно с пациентами в отделении. "Один (пострадавший – ред.) направлен на амбулаторное лечение домой. Двое пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России и Смоленскую областную клиническую больницу. Еще пять пациентов проходят лечение в Вяземской ЦРБ. Их состояние оценивается как стабильное", - сообщил Анохин. Губернатор отметил, что поручил главе района Олегу Смолякову навестить пострадавших в Вяземской ЦРБ, выяснить, какая еще нужна помощь.

https://ria.ru/20240903/dtp-1970137789.html

https://ria.ru/20240821/belorussija-1967473946.html

россия

смоленская область

вязьма

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происшествия, россия, смоленская область, вязьма, василий анохин