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Новый посол Нидерландов в Москве вручила копии верительных грамот
Новый посол Нидерландов в Москве вручила копии верительных грамот - РИА Новости, 03.09.2024
Новый посол Нидерландов в Москве вручила копии верительных грамот
Новый посол Нидерландов Йоаннеке Балфоорт в Москве вручила копии верительных грамот в МИД России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:31
2024-09-03T14:31
2024-09-03T14:49
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новый посол Нидерландов Йоаннеке Балфоорт в Москве вручила копии верительных грамот в МИД России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Третьего сентября директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Королевства Нидерландов в Российской Федерации Йоаннеке Балфоорт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Предыдущий глава нидерландской дипмиссии Хиллес Бесхоор Плух завершил свою работу в Москве в мае.
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россия, нидерланды, москва
Россия, Нидерланды, Москва
Новый посол Нидерландов в Москве вручила копии верительных грамот
Новый посол Нидерландов Балфоорт вручила копии верительных грамот в МИД России
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новый посол Нидерландов Йоаннеке Балфоорт в Москве вручила копии верительных грамот в МИД России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Третьего сентября директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Королевства Нидерландов в Российской Федерации Йоаннеке Балфоорт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Предыдущий глава нидерландской дипмиссии Хиллес Бесхоор Плух завершил свою работу в Москве в мае.