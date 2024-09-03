https://ria.ru/20240903/posol-1970265203.html

Новый посол Нидерландов в Москве вручила копии верительных грамот

Новый посол Нидерландов в Москве вручила копии верительных грамот - РИА Новости, 03.09.2024

Новый посол Нидерландов в Москве вручила копии верительных грамот

Новый посол Нидерландов Йоаннеке Балфоорт в Москве вручила копии верительных грамот в МИД России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:31

2024-09-03T14:31

2024-09-03T14:49

россия

нидерланды

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970271519_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_b935579a4db0c71c26994f038e1b73e0.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новый посол Нидерландов Йоаннеке Балфоорт в Москве вручила копии верительных грамот в МИД России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Третьего сентября директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Королевства Нидерландов в Российской Федерации Йоаннеке Балфоорт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Предыдущий глава нидерландской дипмиссии Хиллес Бесхоор Плух завершил свою работу в Москве в мае.

https://ria.ru/20240831/niderlandy-1969703455.html

россия

нидерланды

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нидерланды, москва