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Новый посол Нидерландов в Москве вручила копии верительных грамот - РИА Новости, 03.09.2024
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14:31 03.09.2024 (обновлено: 14:49 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/posol-1970265203.html
Новый посол Нидерландов в Москве вручила копии верительных грамот
Новый посол Нидерландов в Москве вручила копии верительных грамот - РИА Новости, 03.09.2024
Новый посол Нидерландов в Москве вручила копии верительных грамот
Новый посол Нидерландов Йоаннеке Балфоорт в Москве вручила копии верительных грамот в МИД России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:31
2024-09-03T14:49
россия
нидерланды
москва
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новый посол Нидерландов Йоаннеке Балфоорт в Москве вручила копии верительных грамот в МИД России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Третьего сентября директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Королевства Нидерландов в Российской Федерации Йоаннеке Балфоорт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Предыдущий глава нидерландской дипмиссии Хиллес Бесхоор Плух завершил свою работу в Москве в мае.
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россия, нидерланды, москва
Россия, Нидерланды, Москва
Новый посол Нидерландов в Москве вручила копии верительных грамот

Новый посол Нидерландов Балфоорт вручила копии верительных грамот в МИД России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание посольства Нидерландов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новый посол Нидерландов Йоаннеке Балфоорт в Москве вручила копии верительных грамот в МИД России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Третьего сентября директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Королевства Нидерландов в Российской Федерации Йоаннеке Балфоорт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Предыдущий глава нидерландской дипмиссии Хиллес Бесхоор Плух завершил свою работу в Москве в мае.
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