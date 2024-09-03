Рейтинг@Mail.ru
Синоптики предупредили о первых заморозках в Московском регионе - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 03.09.2024 (обновлено: 16:27 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/pogoda-1970302058.html
Синоптики предупредили о первых заморозках в Московском регионе
Синоптики предупредили о первых заморозках в Московском регионе - РИА Новости, 03.09.2024
Синоптики предупредили о первых заморозках в Московском регионе
Первые заморозки возможны на севере и востоке Московского региона в ночь на пятницу и субботу, ожидается до плюс 1-4 градусов, сообщил ведущий специалист центра РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:13
2024-09-03T16:27
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963390311_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_d17f03146cf1cbec9858e8de77737c87.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Первые заморозки возможны на севере и востоке Московского региона в ночь на пятницу и субботу, ожидается до плюс 1-4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он рассказал, что первые признаки понижения температуры жители столичного региона почувствуют уже в среду: днем в Москве ожидается плюс 23-25 градусов, по области – до плюс 21-26 градусов. В ночь на четверг похолодание станет более заметным: в столице температура опустится до плюс 8-10 градусов, в Подмосковье – до плюс 6-11 градусов, а местами – до плюс 3 градусов. "Четверг станет самым холодным днем недели с дневной температурой плюс 21-23 градуса в центре мегаполиса и плюс 19-24 градуса ожидается по области. Апогей похолодания придется на две следующие ночи: термометры покажут в Москве плюс 7-9 градусов, в Подмосковье – плюс 5-10, местами на севере и востоке региона до плюс 1-4 градусов. В такой ситуации в этих районах на почве местами вполне возможны и первые заморозки", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Он добавил, что потом температура начнет постепенно повышаться. Так, в воскресенье и понедельник днем в регионе ожидается июльская температура плюс 23-28 градусов, однако по ночам – сентябрьские плюс 7-12 градусов, а местами по-прежнему плюс 2-5 градусов. "И в заключение напомню, что в столице средняя дата первых осенних заморозков в XXI веке приходится на 11 октября, а самые ранние морозцы наблюдались 19 сентября", - уточнил Леус.
https://ria.ru/20240901/pogoda-1969813109.html
https://ria.ru/20240831/pogoda-1969648568.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963390311_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_24f072d1efe8e1eecf652df7522e7a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Синоптики предупредили о первых заморозках в Московском регионе

Первые заморозки в Московском регионе ожидаются в ночь на пятницу и субботу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖенщина во время отдыха в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Женщина во время отдыха в парке Покровское-Стрешнево в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Первые заморозки возможны на севере и востоке Московского региона в ночь на пятницу и субботу, ожидается до плюс 1-4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он рассказал, что первые признаки понижения температуры жители столичного региона почувствуют уже в среду: днем в Москве ожидается плюс 23-25 градусов, по области – до плюс 21-26 градусов. В ночь на четверг похолодание станет более заметным: в столице температура опустится до плюс 8-10 градусов, в Подмосковье – до плюс 6-11 градусов, а местами – до плюс 3 градусов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Москвичам рассказали о погоде в День города
1 сентября, 14:35
"Четверг станет самым холодным днем недели с дневной температурой плюс 21-23 градуса в центре мегаполиса и плюс 19-24 градуса ожидается по области. Апогей похолодания придется на две следующие ночи: термометры покажут в Москве плюс 7-9 градусов, в Подмосковье – плюс 5-10, местами на севере и востоке региона до плюс 1-4 градусов. В такой ситуации в этих районах на почве местами вполне возможны и первые заморозки", - написал синоптик в своем Telegram-канале.
Он добавил, что потом температура начнет постепенно повышаться. Так, в воскресенье и понедельник днем в регионе ожидается июльская температура плюс 23-28 градусов, однако по ночам – сентябрьские плюс 7-12 градусов, а местами по-прежнему плюс 2-5 градусов.
"И в заключение напомню, что в столице средняя дата первых осенних заморозков в XXI веке приходится на 11 октября, а самые ранние морозцы наблюдались 19 сентября", - уточнил Леус.
Табличка Место купания Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Температура в Москве летом превысила норму на два градуса
31 августа, 10:46
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала