https://ria.ru/20240903/pogoda-1970302058.html

Синоптики предупредили о первых заморозках в Московском регионе

Синоптики предупредили о первых заморозках в Московском регионе - РИА Новости, 03.09.2024

Синоптики предупредили о первых заморозках в Московском регионе

Первые заморозки возможны на севере и востоке Московского региона в ночь на пятницу и субботу, ожидается до плюс 1-4 градусов, сообщил ведущий специалист центра РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:13

2024-09-03T16:13

2024-09-03T16:27

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Первые заморозки возможны на севере и востоке Московского региона в ночь на пятницу и субботу, ожидается до плюс 1-4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он рассказал, что первые признаки понижения температуры жители столичного региона почувствуют уже в среду: днем в Москве ожидается плюс 23-25 градусов, по области – до плюс 21-26 градусов. В ночь на четверг похолодание станет более заметным: в столице температура опустится до плюс 8-10 градусов, в Подмосковье – до плюс 6-11 градусов, а местами – до плюс 3 градусов. "Четверг станет самым холодным днем недели с дневной температурой плюс 21-23 градуса в центре мегаполиса и плюс 19-24 градуса ожидается по области. Апогей похолодания придется на две следующие ночи: термометры покажут в Москве плюс 7-9 градусов, в Подмосковье – плюс 5-10, местами на севере и востоке региона до плюс 1-4 градусов. В такой ситуации в этих районах на почве местами вполне возможны и первые заморозки", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Он добавил, что потом температура начнет постепенно повышаться. Так, в воскресенье и понедельник днем в регионе ожидается июльская температура плюс 23-28 градусов, однако по ночам – сентябрьские плюс 7-12 градусов, а местами по-прежнему плюс 2-5 градусов. "И в заключение напомню, что в столице средняя дата первых осенних заморозков в XXI веке приходится на 11 октября, а самые ранние морозцы наблюдались 19 сентября", - уточнил Леус.

https://ria.ru/20240901/pogoda-1969813109.html

https://ria.ru/20240831/pogoda-1969648568.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии