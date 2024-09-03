https://ria.ru/20240903/pogoda-1970149426.html
В Москве второе сентября стало рекордно жарким
В Москве второе сентября стало рекордно жарким - РИА Новости, 03.09.2024
В Москве второе сентября стало рекордно жарким
Второе сентября стало вторым самым жарким днем в Москве с 1879 года, на ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 27,2 градуса, сообщила... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:04
2024-09-03T09:04
2024-09-03T09:04
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Второе сентября стало вторым самым жарким днем в Москве с 1879 года, на ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 27,2 градуса, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Второго сентября… максимальная температура воздуха в Москве повсюду превысила отметку 25 градусов. На ВДНХ суточный максимум температуры составил 27,2 градуса. Этот день стал вторым самым жарким в столице с 1879 года. Первый с температурой 28,7 градуса принадлежит 1995 году", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Она добавила, что сутки 2 сентября оказались в Москве теплее многолетних значений на 6-8 градусов.
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общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Экология в России, Погода
В Москве второе сентября стало рекордно жарким
В Москве второе сентября стало самым жарким днем с 1879 года
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Второе сентября стало вторым самым жарким днем в Москве с 1879 года, на ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 27,2 градуса, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Второго сентября… максимальная температура воздуха в Москве повсюду превысила отметку 25 градусов. На ВДНХ суточный максимум температуры составил 27,2 градуса. Этот день стал вторым самым жарким в столице с 1879 года. Первый с температурой 28,7 градуса принадлежит 1995 году", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что сутки 2 сентября оказались в Москве теплее многолетних значений на 6-8 градусов.