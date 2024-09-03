https://ria.ru/20240903/podozrevaemyy-1970323621.html

Подозреваемый в убийстве трех человек в Вологодской области ранее был судим

Подозреваемый в убийстве трех человек в Вологодской области ранее был судим - РИА Новости, 03.09.2024

Подозреваемый в убийстве трех человек в Вологодской области ранее был судим

Один из подозреваемых в убийстве троих человек в поселке Рубцово в Вологодской области ранее неоднократно был судим, в том числе за угрозу убийством, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:26

2024-09-03T17:26

2024-09-03T17:28

происшествия

вологодская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Один из подозреваемых в убийстве троих человек в поселке Рубцово в Вологодской области ранее неоднократно был судим, в том числе за угрозу убийством, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. По данным регионального СК, утром в понедельник в поселке Рубцово Вологодского округа обнаружили тела трех человек с признаками насильственной смерти, а также мужчину и женщину с множественными телесными повреждениями. Пострадавшие были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых из круга знакомых потерпевших. Мужчины были доставлены в следственное управление. Как сообщает пресс-служба, установлена причастность одного из задержанных к убийству трех лиц и покушении на убийство двух и более лиц. "С подозреваемым, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности за хищение, хулиганство и угрозу убийством, проведены следственные действия, в том числе проверка показаний на месте. По уголовному делу назначены судебные экспертизы", - добавили в СУ СК. По версии следствия, мужчина, зная, что в одном из домов компания местных жителей распивает спиртное, испытывая неприязнь к одной из находившихся там женщин, пришел в дом. Около дома он нанес ей множественные удары по голове подручными предметами. Следствие считает, что после этого злоумышленник решил убить остальных, нанеся им множественные удары ножами и иными предметами. После фигурант скрылся с места происшествия. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240903/tagil-1970307015.html

https://ria.ru/20240903/anapa-1970314176.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)