Рейтинг@Mail.ru
Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 млрд рублей - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:01 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/podmoskovya-1970251701.html
Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 млрд рублей
Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 млрд рублей - РИА Новости, 03.09.2024
Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 млрд рублей
Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 миллиардов рублей по итогам первых шести месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:01
2024-09-03T14:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969032005_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_76ddd905dc31be69dca883c581193557.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 миллиардов рублей по итогам первых шести месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "За первые шесть месяцев 2024 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 миллиардов рублей. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года инвестиции в основной капитал региона составили 575 миллиарда рублей", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что есть уверенность преодоления отметки в 1,6 триллиона рублей инвестиций по итогам 2024 года. Инвестиционный блок регионального правительства продолжает активно работать над повышением инвестиционной привлекательности региона. Например, в области создана качественная промышленная инфраструктуры, работают меры господдержки бизнеса, а также внедрена эффективная система сопровождения инвесторов на всех этапах реализации проектов. Также Зиновьева добавила, что Подмосковье одно из первых в России внедрило все пять элементов регионального инвестиционного стандарта. На данный момент регион постоянно работает над совершенствованием механизмов работы органов государственной власти с инвесторами.
https://ria.ru/20240827/rezident-1968835483.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969032005_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d9316f65bce1c5b098ff47178d48d1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 млрд рублей

© iStock.com / megafloppДевушки изучают графики
Девушки изучают графики - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© iStock.com / megaflopp
Девушки изучают графики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 миллиардов рублей по итогам первых шести месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"За первые шесть месяцев 2024 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 миллиардов рублей. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года инвестиции в основной капитал региона составили 575 миллиарда рублей", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Новый резидент из сферы авиастроения появился в ОЭЗ Дубна - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Новый резидент из сферы авиастроения появился в ОЭЗ "Дубна"
27 августа, 19:20
Она отметила, что есть уверенность преодоления отметки в 1,6 триллиона рублей инвестиций по итогам 2024 года.
Инвестиционный блок регионального правительства продолжает активно работать над повышением инвестиционной привлекательности региона. Например, в области создана качественная промышленная инфраструктуры, работают меры господдержки бизнеса, а также внедрена эффективная система сопровождения инвесторов на всех этапах реализации проектов.
Также Зиновьева добавила, что Подмосковье одно из первых в России внедрило все пять элементов регионального инвестиционного стандарта. На данный момент регион постоянно работает над совершенствованием механизмов работы органов государственной власти с инвесторами.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала