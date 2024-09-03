https://ria.ru/20240903/podmoskovya-1970251701.html

Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 млрд рублей

Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 млрд рублей - РИА Новости, 03.09.2024

Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 млрд рублей

Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 миллиардов рублей по итогам первых шести месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:01

2024-09-03T14:01

2024-09-03T14:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 миллиардов рублей по итогам первых шести месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "За первые шесть месяцев 2024 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 миллиардов рублей. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года инвестиции в основной капитал региона составили 575 миллиарда рублей", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что есть уверенность преодоления отметки в 1,6 триллиона рублей инвестиций по итогам 2024 года. Инвестиционный блок регионального правительства продолжает активно работать над повышением инвестиционной привлекательности региона. Например, в области создана качественная промышленная инфраструктуры, работают меры господдержки бизнеса, а также внедрена эффективная система сопровождения инвесторов на всех этапах реализации проектов. Также Зиновьева добавила, что Подмосковье одно из первых в России внедрило все пять элементов регионального инвестиционного стандарта. На данный момент регион постоянно работает над совершенствованием механизмов работы органов государственной власти с инвесторами.

https://ria.ru/20240827/rezident-1968835483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)