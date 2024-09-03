https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970344357.html

Более чем на 45% увеличилось производство спорттоваров в Подмосковье

Более чем на 45% увеличилось производство спорттоваров в Подмосковье - РИА Новости, 03.09.2024

Более чем на 45% увеличилось производство спорттоваров в Подмосковье

Более чем на 45% выросло производство спортивных товаров в Подмосковье с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:43

2024-09-03T18:43

2024-09-03T18:43

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более чем на 45% выросло производство спортивных товаров в Подмосковье с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В период с января по июль 2024 года производство спортивных товаров в Подмосковье выросло на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, в этот период в регионе на 30% выросло производство текстильных изделий. Также в Подмосковье увеличилось производство одежды на 13,4% за семь месяцев. Зиновьева добавила, что на 64,8% выросло производство кожи и изделий из кожи, а также производство обуви на 84,1%.

https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970342990.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье)