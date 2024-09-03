https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970344357.html
Более чем на 45% увеличилось производство спорттоваров в Подмосковье
Более чем на 45% увеличилось производство спорттоваров в Подмосковье - РИА Новости, 03.09.2024
Более чем на 45% увеличилось производство спорттоваров в Подмосковье
Более чем на 45% выросло производство спортивных товаров в Подмосковье с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:43
2024-09-03T18:43
2024-09-03T18:43
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911725577_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_200c7a90e57cfab53a69dad1759e82d6.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более чем на 45% выросло производство спортивных товаров в Подмосковье с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В период с января по июль 2024 года производство спортивных товаров в Подмосковье выросло на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, в этот период в регионе на 30% выросло производство текстильных изделий. Также в Подмосковье увеличилось производство одежды на 13,4% за семь месяцев. Зиновьева добавила, что на 64,8% выросло производство кожи и изделий из кожи, а также производство обуви на 84,1%.
https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970342990.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911725577_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1c87ac2a9923d1d6b4e1bdda9087bdf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более чем на 45% выросло производство спортивных товаров в Подмосковье с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«
"В период с января по июль 2024 года производство спортивных товаров в Подмосковье выросло на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, в этот период в регионе на 30% выросло производство текстильных изделий. Также в Подмосковье увеличилось производство одежды на 13,4% за семь месяцев.
Зиновьева добавила, что на 64,8% выросло производство кожи и изделий из кожи, а также производство обуви на 84,1%.