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Более чем на 45% увеличилось производство спорттоваров в Подмосковье - РИА Новости, 03.09.2024
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Новости Подмосковья
 
18:43 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970344357.html
Более чем на 45% увеличилось производство спорттоваров в Подмосковье
Более чем на 45% увеличилось производство спорттоваров в Подмосковье - РИА Новости, 03.09.2024
Более чем на 45% увеличилось производство спорттоваров в Подмосковье
Более чем на 45% выросло производство спортивных товаров в Подмосковье с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:43
2024-09-03T18:43
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более чем на 45% выросло производство спортивных товаров в Подмосковье с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В период с января по июль 2024 года производство спортивных товаров в Подмосковье выросло на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, в этот период в регионе на 30% выросло производство текстильных изделий. Также в Подмосковье увеличилось производство одежды на 13,4% за семь месяцев. Зиновьева добавила, что на 64,8% выросло производство кожи и изделий из кожи, а также производство обуви на 84,1%.
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экономика, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье)

Более чем на 45% увеличилось производство спорттоваров в Подмосковье

© РИА Новости / Максим БлиновВид на город Химки
Вид на город Химки - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на город Химки . Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более чем на 45% выросло производство спортивных товаров в Подмосковье с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«
"В период с января по июль 2024 года производство спортивных товаров в Подмосковье выросло на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, в этот период в регионе на 30% выросло производство текстильных изделий. Также в Подмосковье увеличилось производство одежды на 13,4% за семь месяцев.
Зиновьева добавила, что на 64,8% выросло производство кожи и изделий из кожи, а также производство обуви на 84,1%.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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