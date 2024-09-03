Рейтинг@Mail.ru
Более 100 фирм Подмосковья обучили на "Фабрике производственных процессов" - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:35 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970342990.html
Более 100 фирм Подмосковья обучили на "Фабрике производственных процессов"
Более 100 фирм Подмосковья обучили на "Фабрике производственных процессов" - РИА Новости, 03.09.2024
Более 100 фирм Подмосковья обучили на "Фабрике производственных процессов"
Свыше 100 потоков "Фабрики производственных процессов" провел Региональный центр компетенций (РЦК) Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:35
2024-09-03T18:35
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152178/37/1521783727_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_0bd8db5d688f331a5987f700ff4eb3e3.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 100 потоков "Фабрики производственных процессов" провел Региональный центр компетенций (РЦК) Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Фабрика производственных процессов была запущена два года назад — в июле 2022 года. За это время здесь обучение технологиям бережливого производства прошли более 100 подмосковных компаний", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что суммарно участниками образовательного процесса стали более 1400 руководителей и специалистов региональных предприятий. Участие в "Фабрике производственных процессов" могут принять компании-участники национального проекта "Производительность труда". Кроме того, фабрика моделирует финансовую модель работы предприятия. В результате чего участники могут оценить прямое влияние повышения производительности труда на рост финансовых результатов предприятия.
https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970338801.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152178/37/1521783727_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_14c8988dbad1f6206fc39800aebc4c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье)

Более 100 фирм Подмосковья обучили на "Фабрике производственных процессов"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПодмосковный город Коломна
Подмосковный город Коломна - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Подмосковный город Коломна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 100 потоков "Фабрики производственных процессов" провел Региональный центр компетенций (РЦК) Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«
"Фабрика производственных процессов была запущена два года назад — в июле 2022 года. За это время здесь обучение технологиям бережливого производства прошли более 100 подмосковных компаний", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что суммарно участниками образовательного процесса стали более 1400 руководителей и специалистов региональных предприятий.
Участие в "Фабрике производственных процессов" могут принять компании-участники национального проекта "Производительность труда".
Кроме того, фабрика моделирует финансовую модель работы предприятия. В результате чего участники могут оценить прямое влияние повышения производительности труда на рост финансовых результатов предприятия.
Подмосковье направило в зону СВО новую партию техники - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Подмосковье направило в зону СВО новую партию техники
Вчера, 18:09
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала