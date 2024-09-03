https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970342990.html

Более 100 фирм Подмосковья обучили на "Фабрике производственных процессов"

Более 100 фирм Подмосковья обучили на "Фабрике производственных процессов" - РИА Новости, 03.09.2024

Более 100 фирм Подмосковья обучили на "Фабрике производственных процессов"

Свыше 100 потоков "Фабрики производственных процессов" провел Региональный центр компетенций (РЦК) Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:35

2024-09-03T18:35

2024-09-03T18:35

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 100 потоков "Фабрики производственных процессов" провел Региональный центр компетенций (РЦК) Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Фабрика производственных процессов была запущена два года назад — в июле 2022 года. За это время здесь обучение технологиям бережливого производства прошли более 100 подмосковных компаний", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что суммарно участниками образовательного процесса стали более 1400 руководителей и специалистов региональных предприятий. Участие в "Фабрике производственных процессов" могут принять компании-участники национального проекта "Производительность труда". Кроме того, фабрика моделирует финансовую модель работы предприятия. В результате чего участники могут оценить прямое влияние повышения производительности труда на рост финансовых результатов предприятия.

https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970338801.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье)