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Более 100 фирм Подмосковья обучили на "Фабрике производственных процессов"
Более 100 фирм Подмосковья обучили на "Фабрике производственных процессов" - РИА Новости, 03.09.2024
Более 100 фирм Подмосковья обучили на "Фабрике производственных процессов"
Свыше 100 потоков "Фабрики производственных процессов" провел Региональный центр компетенций (РЦК) Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:35
2024-09-03T18:35
2024-09-03T18:35
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 100 потоков "Фабрики производственных процессов" провел Региональный центр компетенций (РЦК) Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Фабрика производственных процессов была запущена два года назад — в июле 2022 года. За это время здесь обучение технологиям бережливого производства прошли более 100 подмосковных компаний", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что суммарно участниками образовательного процесса стали более 1400 руководителей и специалистов региональных предприятий. Участие в "Фабрике производственных процессов" могут принять компании-участники национального проекта "Производительность труда". Кроме того, фабрика моделирует финансовую модель работы предприятия. В результате чего участники могут оценить прямое влияние повышения производительности труда на рост финансовых результатов предприятия.
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РИА Новости
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экономика, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 100 потоков "Фабрики производственных процессов" провел Региональный центр компетенций (РЦК) Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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"Фабрика производственных процессов была запущена два года назад — в июле 2022 года. За это время здесь обучение технологиям бережливого производства прошли более 100 подмосковных компаний", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что суммарно участниками образовательного процесса стали более 1400 руководителей и специалистов региональных предприятий.
Участие в "Фабрике производственных процессов" могут принять компании-участники национального проекта "Производительность труда".
Кроме того, фабрика моделирует финансовую модель работы предприятия. В результате чего участники могут оценить прямое влияние повышения производительности труда на рост финансовых результатов предприятия.