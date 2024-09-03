https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970338801.html

Подмосковье направило в зону СВО новую партию техники

Подмосковье направило в зону СВО новую партию техники - РИА Новости, 03.09.2024

Подмосковье направило в зону СВО новую партию техники

В зону СВО была направлена новая партия техники и оборудования от Подмосковья, посылка предназначена для бойцов 242-го губернаторского полка, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:09

2024-09-03T18:09

2024-09-03T21:52

новости подмосковья

безопасность

технологии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В зону СВО была направлена новая партия техники и оборудования от Подмосковья, посылка предназначена для бойцов 242-го губернаторского полка, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области. Помощь оказывается в рамках акции "Доброе дело".Бойцы 242-го губернаторского полка получили 10 систем радиоэлектронной борьбы. Это приборы, позволяющие эффективно противодействовать атакам fpv-дронов и работе вражеских разведывательных квадрокоптеров. Системы устанавливаются на тяжелую бронированную технику: танки, БМП, а также на автомобили. Военнослужащие 242-го полка поблагодарили зампреда областного правительства Вячеслава Духина, министра информации и молодежной политики Московской области Екатерину Швелидзе и директора телеканала "360" Алексея Каклюгина за помощь и общий вклад в будущую победу. Ранее в это же подразделение уже были доставлены 20 комплектов носимых пехотных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такой прибор, закрепленный на амуниции бойца, позволяет защитить его и его подразделение от атак дронов-камикадзе.

https://ria.ru/20240902/lavrov-1969910886.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, московская область (подмосковье)