https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970338801.html
Подмосковье направило в зону СВО новую партию техники
Подмосковье направило в зону СВО новую партию техники - РИА Новости, 03.09.2024
Подмосковье направило в зону СВО новую партию техники
В зону СВО была направлена новая партия техники и оборудования от Подмосковья, посылка предназначена для бойцов 242-го губернаторского полка, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:09
2024-09-03T18:09
2024-09-03T21:52
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В зону СВО была направлена новая партия техники и оборудования от Подмосковья, посылка предназначена для бойцов 242-го губернаторского полка, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области. Помощь оказывается в рамках акции "Доброе дело".Бойцы 242-го губернаторского полка получили 10 систем радиоэлектронной борьбы. Это приборы, позволяющие эффективно противодействовать атакам fpv-дронов и работе вражеских разведывательных квадрокоптеров. Системы устанавливаются на тяжелую бронированную технику: танки, БМП, а также на автомобили. Военнослужащие 242-го полка поблагодарили зампреда областного правительства Вячеслава Духина, министра информации и молодежной политики Московской области Екатерину Швелидзе и директора телеканала "360" Алексея Каклюгина за помощь и общий вклад в будущую победу. Ранее в это же подразделение уже были доставлены 20 комплектов носимых пехотных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такой прибор, закрепленный на амуниции бойца, позволяет защитить его и его подразделение от атак дронов-камикадзе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Безопасность, Технологии, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В зону СВО была направлена новая партия техники и оборудования от Подмосковья, посылка предназначена для бойцов 242-го губернаторского полка, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Помощь оказывается в рамках акции "Доброе дело".
Бойцы 242-го губернаторского полка получили 10 систем радиоэлектронной борьбы. Это приборы, позволяющие эффективно противодействовать атакам fpv-дронов и работе вражеских разведывательных квадрокоптеров. Системы устанавливаются на тяжелую бронированную технику: танки, БМП, а также на автомобили.
Военнослужащие 242-го полка поблагодарили зампреда областного правительства Вячеслава Духина, министра информации и молодежной политики Московской области Екатерину Швелидзе и директора телеканала "360" Алексея Каклюгина за помощь и общий вклад в будущую победу.
Ранее в это же подразделение уже были доставлены 20 комплектов носимых пехотных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такой прибор, закрепленный на амуниции бойца, позволяет защитить его и его подразделение от атак дронов-камикадзе.