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Более 65 тысяч человек посетили мероприятие "Парк знаний" в Подмосковье - РИА Новости, 03.09.2024
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Новости Подмосковья
 
14:07 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970254853.html
Более 65 тысяч человек посетили мероприятие "Парк знаний" в Подмосковье
Более 65 тысяч человек посетили мероприятие "Парк знаний" в Подмосковье - РИА Новости, 03.09.2024
Более 65 тысяч человек посетили мероприятие "Парк знаний" в Подмосковье
Свыше 65 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие "Парк знаний" 1 и 2 сентября в более чем 70 подмосковных парках, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:07
2024-09-03T14:07
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 65 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие "Парк знаний" 1 и 2 сентября в более чем 70 подмосковных парках, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В Центральном парке культуры и отдыха в Пушкинском городском округе 1 сентября представили спектакли "Женитьба Бальзаминова" и "Грушенька" в рамках Пушкинского театрального фестиваля. В городском парке Ивантеевки 2 сентября состоялся парад первоклассников, а также мини-квесты и химическое шоу. В парке "Елочки" в городском округе Домодедово 1 сентября прошла игровая программа с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. Затем состоялся праздничный концерт и интеллектуальная игра с вопросами из школьной программы. В сквере имени В. А. Зайцева в городском округе Коломна прошла торжественная линейка. Кроме того, в рамках праздника были организованы интерактивное шоу, концертная программа, дискотека, тематическая зона "Компьютерный класс" и гастромаркет "Школьный буфет". В парке "Сестрорецкий" в городском округе Клин 2 сентября посетители смогли узнать о работе кружков и секций, а также принять участие в мастер-классах по столярному делу, изготовлению и запуску авиамоделей, а также созданию народных игрушек.
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московская область (подмосковье), ивантеевка, коломна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, Коломна

Более 65 тысяч человек посетили мероприятие "Парк знаний" в Подмосковье

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области Более 65 тысяч человек посетили мероприятие "Парк знаний" в Подмосковье
 Более 65 тысяч человек посетили мероприятие Парк знаний в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 65 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие "Парк знаний" 1 и 2 сентября в более чем 70 подмосковных парках, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В Центральном парке культуры и отдыха в Пушкинском городском округе 1 сентября представили спектакли "Женитьба Бальзаминова" и "Грушенька" в рамках Пушкинского театрального фестиваля. В городском парке Ивантеевки 2 сентября состоялся парад первоклассников, а также мини-квесты и химическое шоу.
В парке "Елочки" в городском округе Домодедово 1 сентября прошла игровая программа с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. Затем состоялся праздничный концерт и интеллектуальная игра с вопросами из школьной программы.
В сквере имени В. А. Зайцева в городском округе Коломна прошла торжественная линейка. Кроме того, в рамках праздника были организованы интерактивное шоу, концертная программа, дискотека, тематическая зона "Компьютерный класс" и гастромаркет "Школьный буфет".
В парке "Сестрорецкий" в городском округе Клин 2 сентября посетители смогли узнать о работе кружков и секций, а также принять участие в мастер-классах по столярному делу, изготовлению и запуску авиамоделей, а также созданию народных игрушек.
Более 60 объектов образования открылись в Подмосковье с начала учебного года - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИвантеевкаКоломна
 
 
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