Более 65 тысяч человек посетили мероприятие "Парк знаний" в Подмосковье
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области Более 65 тысяч человек посетили мероприятие "Парк знаний" в Подмосковье
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 65 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие "Парк знаний" 1 и 2 сентября в более чем 70 подмосковных парках, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В Центральном парке культуры и отдыха в Пушкинском городском округе 1 сентября представили спектакли "Женитьба Бальзаминова" и "Грушенька" в рамках Пушкинского театрального фестиваля. В городском парке Ивантеевки 2 сентября состоялся парад первоклассников, а также мини-квесты и химическое шоу.
В парке "Елочки" в городском округе Домодедово 1 сентября прошла игровая программа с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. Затем состоялся праздничный концерт и интеллектуальная игра с вопросами из школьной программы.
В сквере имени В. А. Зайцева в городском округе Коломна прошла торжественная линейка. Кроме того, в рамках праздника были организованы интерактивное шоу, концертная программа, дискотека, тематическая зона "Компьютерный класс" и гастромаркет "Школьный буфет".
В парке "Сестрорецкий" в городском округе Клин 2 сентября посетители смогли узнать о работе кружков и секций, а также принять участие в мастер-классах по столярному делу, изготовлению и запуску авиамоделей, а также созданию народных игрушек.