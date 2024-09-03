https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970254853.html

Более 65 тысяч человек посетили мероприятие "Парк знаний" в Подмосковье

Более 65 тысяч человек посетили мероприятие "Парк знаний" в Подмосковье - РИА Новости, 03.09.2024

Более 65 тысяч человек посетили мероприятие "Парк знаний" в Подмосковье

Свыше 65 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие "Парк знаний" 1 и 2 сентября в более чем 70 подмосковных парках, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:07

2024-09-03T14:07

2024-09-03T14:07

новости подмосковья

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 65 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие "Парк знаний" 1 и 2 сентября в более чем 70 подмосковных парках, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В Центральном парке культуры и отдыха в Пушкинском городском округе 1 сентября представили спектакли "Женитьба Бальзаминова" и "Грушенька" в рамках Пушкинского театрального фестиваля. В городском парке Ивантеевки 2 сентября состоялся парад первоклассников, а также мини-квесты и химическое шоу. В парке "Елочки" в городском округе Домодедово 1 сентября прошла игровая программа с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. Затем состоялся праздничный концерт и интеллектуальная игра с вопросами из школьной программы. В сквере имени В. А. Зайцева в городском округе Коломна прошла торжественная линейка. Кроме того, в рамках праздника были организованы интерактивное шоу, концертная программа, дискотека, тематическая зона "Компьютерный класс" и гастромаркет "Школьный буфет". В парке "Сестрорецкий" в городском округе Клин 2 сентября посетители смогли узнать о работе кружков и секций, а также принять участие в мастер-классах по столярному делу, изготовлению и запуску авиамоделей, а также созданию народных игрушек.

https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970219504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ивантеевка, коломна