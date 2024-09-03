https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970232707.html

Почти 20 тысяч пар поженились в Подмосковье этим летом

Почти 20 тысяч пар поженились в Подмосковье этим летом - РИА Новости, 03.09.2024

Почти 20 тысяч пар поженились в Подмосковье этим летом

Почти 20 тысяч пар поженились этим летом в Подмосковье, всего в регионе с начала года связали себя узами брака свыше 33 тысяч пар, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:21

2024-09-03T13:21

2024-09-03T13:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Почти 20 тысяч пар поженились этим летом в Подмосковье, всего в регионе с начала года связали себя узами брака свыше 33 тысяч пар, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева. "С начала года в нашем регионе связали себя узами брака свыше 33 тысяч пар, из которых почти 20 тысяч выбрали именно летний сезон. В этом году мы сделали его особенным для подмосковных новобрачных – возможность пожениться на выездной площадке или в парке. А для удобства запустили свадебный портал, который объединил свыше 60 лучших локаций", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минсоцразвития региона. По данным ведомства, в этом сезоне многие пары выбрали для себя регистрацию брака на свежем воздухе: парк "Патриот", центральный парк культуры в Мытищах и парк имени Талалихина, а также Усадьбу "Гребнево". В некоторых парках региона для выездной регистрации брака предусмотрены декоративные арки, дизайнерские тумбы, стулья и зонты для гостей. "Работа выездных площадок будет продолжена с учетом погодных условий, а для удобства и широкого выбора будущие супруги могут выбрать свою локацию. Этот вариант позволяет провести официально семейное торжество, как на территории своего дома, так и в более необычном месте — загородном клубе, ресторане или на берегу озера", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240820/vyplaty-1967277785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева