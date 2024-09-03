Рейтинг@Mail.ru
Почти 20 тысяч пар поженились в Подмосковье этим летом - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:21 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970232707.html
Почти 20 тысяч пар поженились в Подмосковье этим летом
Почти 20 тысяч пар поженились в Подмосковье этим летом - РИА Новости, 03.09.2024
Почти 20 тысяч пар поженились в Подмосковье этим летом
Почти 20 тысяч пар поженились этим летом в Подмосковье, всего в регионе с начала года связали себя узами брака свыше 33 тысяч пар, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:21
2024-09-03T13:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576525_0:0:2547:1433_1920x0_80_0_0_c9be40c76691c1af9bfce3df7798b66f.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Почти 20 тысяч пар поженились этим летом в Подмосковье, всего в регионе с начала года связали себя узами брака свыше 33 тысяч пар, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева. "С начала года в нашем регионе связали себя узами брака свыше 33 тысяч пар, из которых почти 20 тысяч выбрали именно летний сезон. В этом году мы сделали его особенным для подмосковных новобрачных – возможность пожениться на выездной площадке или в парке. А для удобства запустили свадебный портал, который объединил свыше 60 лучших локаций", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минсоцразвития региона. По данным ведомства, в этом сезоне многие пары выбрали для себя регистрацию брака на свежем воздухе: парк "Патриот", центральный парк культуры в Мытищах и парк имени Талалихина, а также Усадьбу "Гребнево". В некоторых парках региона для выездной регистрации брака предусмотрены декоративные арки, дизайнерские тумбы, стулья и зонты для гостей. "Работа выездных площадок будет продолжена с учетом погодных условий, а для удобства и широкого выбора будущие супруги могут выбрать свою локацию. Этот вариант позволяет провести официально семейное торжество, как на территории своего дома, так и в более необычном месте — загородном клубе, ресторане или на берегу озера", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240820/vyplaty-1967277785.html
https://ria.ru/20240816/eko-1966564111.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576525_200:0:2376:1632_1920x0_80_0_0_5e78872a7ab09cb25ceffbf6102ec5a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Почти 20 тысяч пар поженились в Подмосковье этим летом

© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦеремония бракосочетания
Церемония бракосочетания - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Церемония бракосочетания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Почти 20 тысяч пар поженились этим летом в Подмосковье, всего в регионе с начала года связали себя узами брака свыше 33 тысяч пар, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.
"С начала года в нашем регионе связали себя узами брака свыше 33 тысяч пар, из которых почти 20 тысяч выбрали именно летний сезон. В этом году мы сделали его особенным для подмосковных новобрачных – возможность пожениться на выездной площадке или в парке. А для удобства запустили свадебный портал, который объединил свыше 60 лучших локаций", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минсоцразвития региона.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Более 35,5 тысяч родителей получили выплату на новорожденного в Подмосковье
20 августа, 12:07
По данным ведомства, в этом сезоне многие пары выбрали для себя регистрацию брака на свежем воздухе: парк "Патриот", центральный парк культуры в Мытищах и парк имени Талалихина, а также Усадьбу "Гребнево". В некоторых парках региона для выездной регистрации брака предусмотрены декоративные арки, дизайнерские тумбы, стулья и зонты для гостей.
"Работа выездных площадок будет продолжена с учетом погодных условий, а для удобства и широкого выбора будущие супруги могут выбрать свою локацию. Этот вариант позволяет провести официально семейное торжество, как на территории своего дома, так и в более необычном месте — загородном клубе, ресторане или на берегу озера", - добавили в пресс-службе.
Врач показывает снимок УЗИ на экране планшета - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Более трех тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года
16 августа, 12:04
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала