https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970232707.html
Почти 20 тысяч пар поженились в Подмосковье этим летом
Почти 20 тысяч пар поженились в Подмосковье этим летом - РИА Новости, 03.09.2024
Почти 20 тысяч пар поженились в Подмосковье этим летом
Почти 20 тысяч пар поженились этим летом в Подмосковье, всего в регионе с начала года связали себя узами брака свыше 33 тысяч пар, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:21
2024-09-03T13:21
2024-09-03T13:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Почти 20 тысяч пар поженились этим летом в Подмосковье, всего в регионе с начала года связали себя узами брака свыше 33 тысяч пар, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева. "С начала года в нашем регионе связали себя узами брака свыше 33 тысяч пар, из которых почти 20 тысяч выбрали именно летний сезон. В этом году мы сделали его особенным для подмосковных новобрачных – возможность пожениться на выездной площадке или в парке. А для удобства запустили свадебный портал, который объединил свыше 60 лучших локаций", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минсоцразвития региона. По данным ведомства, в этом сезоне многие пары выбрали для себя регистрацию брака на свежем воздухе: парк "Патриот", центральный парк культуры в Мытищах и парк имени Талалихина, а также Усадьбу "Гребнево". В некоторых парках региона для выездной регистрации брака предусмотрены декоративные арки, дизайнерские тумбы, стулья и зонты для гостей. "Работа выездных площадок будет продолжена с учетом погодных условий, а для удобства и широкого выбора будущие супруги могут выбрать свою локацию. Этот вариант позволяет провести официально семейное торжество, как на территории своего дома, так и в более необычном месте — загородном клубе, ресторане или на берегу озера", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240820/vyplaty-1967277785.html
https://ria.ru/20240816/eko-1966564111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Почти 20 тысяч пар поженились этим летом в Подмосковье, всего в регионе с начала года связали себя узами брака свыше 33 тысяч пар, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.
"С начала года в нашем регионе связали себя узами брака свыше 33 тысяч пар, из которых почти 20 тысяч выбрали именно летний сезон. В этом году мы сделали его особенным для подмосковных новобрачных – возможность пожениться на выездной площадке или в парке. А для удобства запустили свадебный портал, который объединил свыше 60 лучших локаций", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минсоцразвития региона.
По данным ведомства, в этом сезоне многие пары выбрали для себя регистрацию брака на свежем воздухе: парк "Патриот", центральный парк культуры в Мытищах
и парк имени Талалихина, а также Усадьбу "Гребнево". В некоторых парках региона для выездной регистрации брака предусмотрены декоративные арки, дизайнерские тумбы, стулья и зонты для гостей.
"Работа выездных площадок будет продолжена с учетом погодных условий, а для удобства и широкого выбора будущие супруги могут выбрать свою локацию. Этот вариант позволяет провести официально семейное торжество, как на территории своего дома, так и в более необычном месте — загородном клубе, ресторане или на берегу озера", - добавили в пресс-службе.