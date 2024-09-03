Школьников Подмосковья угостили мороженым в первый день учебы
© Фото : Правительство Московской областиШкольников Подмосковья угостили мороженым в первый день учебы
© Фото : Правительство Московской области
Школьников Подмосковья угостили мороженым в первый день учебы
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ученики первых-четвертых классов по традиции получили в подарок от команды губернатора Московской области Андрея Воробьева мороженое, сообщает пресс-служба правительства региона.
В этом году для ребят подготовили 525 тысяч вафельных стаканчиков, чтобы раздать в 1487 школах Подмосковья. Акция проходит уже в четвертый раз.
"Это стало доброй традицией – в первый учебный день в каждой школе нашего любимого Подмосковья все ученики с 1 по 4 класс получают мороженое. Это наш совместный проект с правительством Московской области. Ежегодно к 1 числу мы производим мороженое в упаковке "Команда губернатора". Эмоции детей – всегда очень яркие и положительные", – сказал вице-президент Группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее Воробьев сообщил что подмосковные школы 2 сентября открыли двери для 1,08 миллиона детей. Таким образом, в школы пошло на 38 тысяч ребят больше, чем в прошлом году.
Воробьев: подмосковные школы открыли двери для 1 млн 85 тысяч детей
2 сентября, 13:59