https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970164559.html

Школьников Подмосковья угостили мороженым в первый день учебы

Школьников Подмосковья угостили мороженым в первый день учебы - РИА Новости, 03.09.2024

Школьников Подмосковья угостили мороженым в первый день учебы

Ученики первых-четвертых классов по традиции получили в подарок от команды губернатора Московской области Андрея Воробьева мороженое, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:01

2024-09-03T10:01

2024-09-03T10:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

в россии отмечается день знаний

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ученики первых-четвертых классов по традиции получили в подарок от команды губернатора Московской области Андрея Воробьева мороженое, сообщает пресс-служба правительства региона. В этом году для ребят подготовили 525 тысяч вафельных стаканчиков, чтобы раздать в 1487 школах Подмосковья. Акция проходит уже в четвертый раз. "Это стало доброй традицией – в первый учебный день в каждой школе нашего любимого Подмосковья все ученики с 1 по 4 класс получают мороженое. Это наш совместный проект с правительством Московской области. Ежегодно к 1 числу мы производим мороженое в упаковке "Команда губернатора". Эмоции детей – всегда очень яркие и положительные", – сказал вице-президент Группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов, слова которого приводятся в сообщении. Ранее Воробьев сообщил что подмосковные школы 2 сентября открыли двери для 1,08 миллиона детей. Таким образом, в школы пошло на 38 тысяч ребят больше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20240902/shkoly-1969978853.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, в россии отмечается день знаний