https://ria.ru/20240903/pobeg-1970132681.html

В результате побега из тюрьмы в ДР Конго погибли не менее 129 человек

В результате побега из тюрьмы в ДР Конго погибли не менее 129 человек - РИА Новости, 03.09.2024

В результате побега из тюрьмы в ДР Конго погибли не менее 129 человек

По меньшей мере 129 человек погибли, 59 пострадали при попытке побега из тюрьмы Макала в Демократической Республике Конго в ночь на понедельник, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:12

2024-09-03T07:12

2024-09-03T12:44

в мире

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. По меньшей мере 129 человек погибли, 59 пострадали при попытке побега из тюрьмы Макала в Демократической Республике Конго в ночь на понедельник, сообщает вице-премьер и министр внутренних дел и безопасности страны Жакмен Шабани.По его словам, в результате возникших пожаров были уничтожены ряд административных объектов и продовольственные склады."По предварительным данным, погибли 129 человек, в том числе 24 от огнестрельных ранений после предупреждения, а остальные - в результате давки или удушения. Кроме того, мы насчитали 59 пострадавших, о которых заботится правительство, а также было несколько случаев изнасилования женщин", - написал министр на своей странице в соцсети X.Он добавил, что правительство удовлетворено возвращением ситуации к спокойствию и выражает соболезнования семьям погибших. Идет расследование обстоятельств случившегося.В понедельник портал Actualite сообщил со ссылкой на замминистра юстиции Самуэля Мбембы о двух погибших в результате бунта заключенных и попытки массового побега из тюрьмы Макала. По данным портала, тюрьма Макала рассчитана на 1,5 тысячи человек, но уже давно была переполнена.

https://ria.ru/20240902/smertnik-1970075081.html

https://ria.ru/20240902/ssha-1970088206.html

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