https://ria.ru/20240903/pasler-1970345277.html
Паслер: восстановление жилья после паводка – одна из основных задач
Паслер: восстановление жилья после паводка – одна из основных задач - РИА Новости, 03.09.2024
Паслер: восстановление жилья после паводка – одна из основных задач
Восстановление жилых домов, разрушенные минувшей весной от паводка, является одной из важней задач, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:48
2024-09-03T18:48
2024-09-03T18:48
оренбургская область
оренбургская область
общество
орск
россия
ирек файзуллин
денис паслер
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Восстановление жилых домов, разрушенные минувшей весной от паводка, является одной из важней задач, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Во вторник министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и губернатор региона работают в Орске. Они посетили площадки, где идет строительство нового жилья взамен утраченного во время весеннего паводка, парк Строителей и Сад Шевченко, которые восстанавливают после половодья. Сегодня в Орске застройщик ведет строительство жилых домов на трех площадках. На пересечении улиц Ялтинской и Маршала Жукова (микрорайон "Звездный") строится 101 индивидуальный жилой дом и 82 дуплекса. Работы ведутся по всем 183 домам (265 квартир). Пострадавшие от паводка жители Орска, получившие сертификаты в связи с утратой жилья, смогут приобрести новые дома. На двух земельных участках, расположенных на улице Пацаева и проспекте Ленина, строятся многоэтажки. На первом участке ведется устройство фундаментной плиты, на втором – завершаются инженерные изыскания. Окончание строительства домов и ввод в эксплуатацию планируются в 3–4 кварталах 2025 года. "Восстановление жилья, объектов социальной сферы, городской среды, разрушенной паводком, – одна из основных задач. В Орске жилищное строительство ведется с учетом перспективного развития города. Под особым вниманием – выплаты оренбуржцам на капитальный ремонт и взамен утраченного жилья. На сегодня одобрено почти 11,5 миллиарда рублей компенсации за утраченное и поврежденное во время паводка жилье. Из 27 тысяч заявлений рассмотрено более 24 тысяч (89%), выплаты одобрены для 16 тысяч жителей области", – цитирует пресс-служба регионального правительства слова Паслера. Для получения выплаты на капремонт жилого помещения подано более 23 тысяч заявлений. Из них выплаты уже одобрены для 13,5 тысячи оренбуржцев на сумму 7 миллиардов рублей. На получение свидетельства за утраченное жилье принято 3825 заявок. Рассмотрено 3143 обращения, из них по 2418 – приняты положительные решения. На сегодня выдано 2409 свидетельств на общую сумму почти 4,4 миллиарда рублей. Восстановление парка Строителей, который сильно пострадал во время паводка, выполнено на 95%. "В целом работа по ликвидации последствий идет по графику. Мы практически в ежедневном режиме находимся во взаимодействии с правительством Оренбургской области, а также в постоянном контакте с Орском. Сегодня все идет в запланированных темпах - и по индивидуальному жилью, и по многоквартирному, где уже начато строительство и готовятся новые площадки. Работа большая. Уже восстановлены водозаборы, очистные, восстановлены многие объекты подтопления, в том числе социально-культурные", - сказал Файзуллин, его слова приводит пресс-служба Минстроя РФ.
https://ria.ru/20240830/pomosch-1969417362.html
https://ria.ru/20240822/orsk-1967863538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, общество, орск, россия, ирек файзуллин, денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Оренбургская область, Оренбургская область, Общество, Орск, Россия, Ирек Файзуллин, Денис Паслер, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Восстановление жилых домов, разрушенные минувшей весной от паводка, является одной из важней задач, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Во вторник министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин
и губернатор региона работают в Орске
. Они посетили площадки, где идет строительство нового жилья взамен утраченного во время весеннего паводка, парк Строителей и Сад Шевченко, которые восстанавливают после половодья.
Сегодня в Орске застройщик ведет строительство жилых домов на трех площадках.
На пересечении улиц Ялтинской и Маршала Жукова (микрорайон "Звездный") строится 101 индивидуальный жилой дом и 82 дуплекса. Работы ведутся по всем 183 домам (265 квартир).
Пострадавшие от паводка жители Орска, получившие сертификаты в связи с утратой жилья, смогут приобрести новые дома.
На двух земельных участках, расположенных на улице Пацаева и проспекте Ленина, строятся многоэтажки. На первом участке ведется устройство фундаментной плиты, на втором – завершаются инженерные изыскания. Окончание строительства домов и ввод в эксплуатацию планируются в 3–4 кварталах 2025 года.
«
"Восстановление жилья, объектов социальной сферы, городской среды, разрушенной паводком, – одна из основных задач. В Орске жилищное строительство ведется с учетом перспективного развития города. Под особым вниманием – выплаты оренбуржцам на капитальный ремонт и взамен утраченного жилья. На сегодня одобрено почти 11,5 миллиарда рублей компенсации за утраченное и поврежденное во время паводка жилье. Из 27 тысяч заявлений рассмотрено более 24 тысяч (89%), выплаты одобрены для 16 тысяч жителей области", – цитирует пресс-служба регионального правительства слова Паслера.
Для получения выплаты на капремонт жилого помещения подано более 23 тысяч заявлений. Из них выплаты уже одобрены для 13,5 тысячи оренбуржцев на сумму 7 миллиардов рублей.
На получение свидетельства за утраченное жилье принято 3825 заявок. Рассмотрено 3143 обращения, из них по 2418 – приняты положительные решения. На сегодня выдано 2409 свидетельств на общую сумму почти 4,4 миллиарда рублей.
Восстановление парка Строителей, который сильно пострадал во время паводка, выполнено на 95%.
"В целом работа по ликвидации последствий идет по графику. Мы практически в ежедневном режиме находимся во взаимодействии с правительством Оренбургской области, а также в постоянном контакте с Орском. Сегодня все идет в запланированных темпах - и по индивидуальному жилью, и по многоквартирному, где уже начато строительство и готовятся новые площадки. Работа большая. Уже восстановлены водозаборы, очистные, восстановлены многие объекты подтопления, в том числе социально-культурные", - сказал Файзуллин, его слова приводит пресс-служба Минстроя
РФ.