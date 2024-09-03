https://ria.ru/20240903/pasler-1970345277.html

Паслер: восстановление жилья после паводка – одна из основных задач

Паслер: восстановление жилья после паводка – одна из основных задач - РИА Новости, 03.09.2024

Паслер: восстановление жилья после паводка – одна из основных задач

Восстановление жилых домов, разрушенные минувшей весной от паводка, является одной из важней задач, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:48

2024-09-03T18:48

2024-09-03T18:48

оренбургская область

оренбургская область

общество

орск

россия

ирек файзуллин

денис паслер

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_e45ebefef63346d6ab554142124c1246.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Восстановление жилых домов, разрушенные минувшей весной от паводка, является одной из важней задач, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Во вторник министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и губернатор региона работают в Орске. Они посетили площадки, где идет строительство нового жилья взамен утраченного во время весеннего паводка, парк Строителей и Сад Шевченко, которые восстанавливают после половодья. Сегодня в Орске застройщик ведет строительство жилых домов на трех площадках. На пересечении улиц Ялтинской и Маршала Жукова (микрорайон "Звездный") строится 101 индивидуальный жилой дом и 82 дуплекса. Работы ведутся по всем 183 домам (265 квартир). Пострадавшие от паводка жители Орска, получившие сертификаты в связи с утратой жилья, смогут приобрести новые дома. На двух земельных участках, расположенных на улице Пацаева и проспекте Ленина, строятся многоэтажки. На первом участке ведется устройство фундаментной плиты, на втором – завершаются инженерные изыскания. Окончание строительства домов и ввод в эксплуатацию планируются в 3–4 кварталах 2025 года. "Восстановление жилья, объектов социальной сферы, городской среды, разрушенной паводком, – одна из основных задач. В Орске жилищное строительство ведется с учетом перспективного развития города. Под особым вниманием – выплаты оренбуржцам на капитальный ремонт и взамен утраченного жилья. На сегодня одобрено почти 11,5 миллиарда рублей компенсации за утраченное и поврежденное во время паводка жилье. Из 27 тысяч заявлений рассмотрено более 24 тысяч (89%), выплаты одобрены для 16 тысяч жителей области", – цитирует пресс-служба регионального правительства слова Паслера. Для получения выплаты на капремонт жилого помещения подано более 23 тысяч заявлений. Из них выплаты уже одобрены для 13,5 тысячи оренбуржцев на сумму 7 миллиардов рублей. На получение свидетельства за утраченное жилье принято 3825 заявок. Рассмотрено 3143 обращения, из них по 2418 – приняты положительные решения. На сегодня выдано 2409 свидетельств на общую сумму почти 4,4 миллиарда рублей. Восстановление парка Строителей, который сильно пострадал во время паводка, выполнено на 95%. "В целом работа по ликвидации последствий идет по графику. Мы практически в ежедневном режиме находимся во взаимодействии с правительством Оренбургской области, а также в постоянном контакте с Орском. Сегодня все идет в запланированных темпах - и по индивидуальному жилью, и по многоквартирному, где уже начато строительство и готовятся новые площадки. Работа большая. Уже восстановлены водозаборы, очистные, восстановлены многие объекты подтопления, в том числе социально-культурные", - сказал Файзуллин, его слова приводит пресс-служба Минстроя РФ.

https://ria.ru/20240830/pomosch-1969417362.html

https://ria.ru/20240822/orsk-1967863538.html

https://ria.ru/20240902/shkoly-1970030850.html

оренбургская область

орск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбургская область, общество, орск, россия, ирек файзуллин, денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)