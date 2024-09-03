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Россия и Монголия взаимодействуют и развивают партнерство, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024
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15:23 03.09.2024 (обновлено: 15:44 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/partnerstvo-1970283254.html
Россия и Монголия взаимодействуют и развивают партнерство, заявил Путин
Россия и Монголия взаимодействуют и развивают партнерство, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия взаимодействуют и развивают партнерство, заявил Путин
Россия и Монголия активно взаимодействуют и развивают партнерство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:23
2024-09-03T15:44
россия
монголия
в мире
владимир путин
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия активно взаимодействуют и развивают партнерство, заявил президент РФ Владимир Путин."Верные традициям боевого товарищества, заложенным нашими дедами и отцами, Россия и Монголия продолжают активно взаимодействовать и развивают всеобъемлющее стратегическое партнерство", - заявил Путин в ходе торжественного приема по случаю 85-летия победы на реке Халхин-Гол.Президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/putin-1970284489.html
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россия, монголия, в мире, владимир путин
Россия, Монголия, В мире, Владимир Путин
Россия и Монголия взаимодействуют и развивают партнерство, заявил Путин

Путин: Россия и Монголия активно взаимодействуют и развивают партнерство

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия активно взаимодействуют и развивают партнерство, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Верные традициям боевого товарищества, заложенным нашими дедами и отцами, Россия и Монголия продолжают активно взаимодействовать и развивают всеобъемлющее стратегическое партнерство", - заявил Путин в ходе торжественного приема по случаю 85-летия победы на реке Халхин-Гол.
Президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии
Вчера, 15:25
 
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