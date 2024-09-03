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Министр реинтеграции Украины подала заявление об отставке - РИА Новости, 03.09.2024
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22:06 03.09.2024 (обновлено: 22:09 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/otstavka-1970369512.html
Министр реинтеграции Украины подала заявление об отставке
Министр реинтеграции Украины подала заявление об отставке - РИА Новости, 03.09.2024
Министр реинтеграции Украины подала заявление об отставке
Вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук во вторник заявила, что подала заявление об отставке. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:06
2024-09-03T22:09
в мире
украина
денис малюська
верховная рада украины
ирина верещук
руслан стефанчук
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МОСКВА,3 сен – РИА Новости. Вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук во вторник заявила, что подала заявление об отставке."После почти трех лет в правительстве, сегодня подала заявление об отставке", - написала она в своем Telegram-канале.Во вторник спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке.Владимир Зеленский во вторник уволил с должности замглавы своего офиса Ростислава Шурму.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявлял, что большую перезагрузку правительства Украины и кадровые изменения можно ожидать на этой неделе. По его словам, изменения претерпят 50% кадровой численности правительства.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
https://ria.ru/20240903/zelenskiy-1970287831.html
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в мире, украина, денис малюська, верховная рада украины, ирина верещук, руслан стефанчук
В мире, Украина, Денис Малюська, Верховная Рада Украины, Ирина Верещук, Руслан Стефанчук
Министр реинтеграции Украины подала заявление об отставке

Министр реинтеграции Украины Верещук заявила, что подала заявление об отставке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк Ирина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ирина Верещук . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА,3 сен – РИА Новости. Вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук во вторник заявила, что подала заявление об отставке.
«
"После почти трех лет в правительстве, сегодня подала заявление об отставке", - написала она в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Украина сжигает последние мосты
24 августа, 08:00
Во вторник спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке.
Владимир Зеленский во вторник уволил с должности замглавы своего офиса Ростислава Шурму.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявлял, что большую перезагрузку правительства Украины и кадровые изменения можно ожидать на этой неделе. По его словам, изменения претерпят 50% кадровой численности правительства.
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В миреУкраинаДенис МалюськаВерховная Рада УкраиныИрина ВерещукРуслан Стефанчук
 
 
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