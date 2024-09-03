https://ria.ru/20240903/otstavka-1970369512.html

Министр реинтеграции Украины подала заявление об отставке

Министр реинтеграции Украины подала заявление об отставке - РИА Новости, 03.09.2024

Министр реинтеграции Украины подала заявление об отставке

Вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук во вторник заявила, что подала заявление об отставке. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T22:06

2024-09-03T22:06

2024-09-03T22:09

в мире

украина

денис малюська

верховная рада украины

ирина верещук

руслан стефанчук

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МОСКВА,3 сен – РИА Новости. Вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук во вторник заявила, что подала заявление об отставке."После почти трех лет в правительстве, сегодня подала заявление об отставке", - написала она в своем Telegram-канале.Во вторник спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке.Владимир Зеленский во вторник уволил с должности замглавы своего офиса Ростислава Шурму.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявлял, что большую перезагрузку правительства Украины и кадровые изменения можно ожидать на этой неделе. По его словам, изменения претерпят 50% кадровой численности правительства.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

https://ria.ru/20240903/zelenskiy-1970287831.html

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в мире, украина, денис малюська, верховная рада украины, ирина верещук, руслан стефанчук