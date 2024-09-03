https://ria.ru/20240903/otravlenie-1970330200.html

В Кабардино-Балкарии завели дело после массового отравления в городе Баксан

В Кабардино-Балкарии завели дело после массового отравления в городе Баксан - РИА Новости, 03.09.2024

В Кабардино-Балкарии завели дело после массового отравления в городе Баксан

Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарии по факту массового отравления граждан в городе Баксан, сообщает СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:45

2024-09-03T17:45

2024-09-03T17:51

происшествия

баксан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вспышка кишечной инфекции в кбр

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарии по факту массового отравления граждан в городе Баксан, сообщает СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.Ранее минздрав региона сообщил, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан Кабардино-Балкарии привела к госпитализации 70 человек. В прокуратуре региона уточнили, что более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции в КБР, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении СУ СК.По версии следствия, с конца августа 2024 года в медучреждения города Баксан с признаками кишечной инфекции и пищевого отравления массово обратились люди. По данным СК, госпитализированы 30 человек, из которых 27 несовершеннолетних.

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происшествия, баксан, россия, следственный комитет россии (ск рф), вспышка кишечной инфекции в кбр