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Эксперт заявил о накалении отношений между Кишиневом и Гагаузией - РИА Новости, 03.09.2024
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20:30 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/otnosheniya-1970360168.html
Эксперт заявил о накалении отношений между Кишиневом и Гагаузией
Эксперт заявил о накалении отношений между Кишиневом и Гагаузией - РИА Новости, 03.09.2024
Эксперт заявил о накалении отношений между Кишиневом и Гагаузией
Отношения между Кишиневом и Гагаузией становятся все более напряженными и сводятся к конфликтам, считает бывший вице-премьер Александр Муравский. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:30
2024-09-03T20:30
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Отношения между Кишиневом и Гагаузией становятся все более напряженными и сводятся к конфликтам, считает бывший вице-премьер Александр Муравский. "Ситуация между Кишиневом и гагаузскими властями накаляется с каждым днем. Как не крути, есть законно избранная власть - башкан, Исполком и так далее. И нравится это Кишиневу, не нравится, это не имеет значения. Отношения налаживать необходимо. Есть отношения региона с центром. А мы видим, что диалога нет. Только конфликты", - заявил Муравский в эфире телеканала GRT. В качестве примера эксперт привел недавнее открытие парка развлечений GagauziyaLand, которому пытались помешать власти Молдавии. Более того, в День независимости контролирующие органы конфисковали и выбросили еду, которая предназначалась для детей в парке. Муравский призвал власти к диалогу и поиску компромисса, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгений Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240903/pridnestrove-1970282559.html
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Эксперт заявил о накалении отношений между Кишиневом и Гагаузией

Экс-вице-премьер Муравский: отношения между Кишиневом и Гагаузией накаляются

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Отношения между Кишиневом и Гагаузией становятся все более напряженными и сводятся к конфликтам, считает бывший вице-премьер Александр Муравский.
«
"Ситуация между Кишиневом и гагаузскими властями накаляется с каждым днем. Как не крути, есть законно избранная власть - башкан, Исполком и так далее. И нравится это Кишиневу, не нравится, это не имеет значения. Отношения налаживать необходимо. Есть отношения региона с центром. А мы видим, что диалога нет. Только конфликты", - заявил Муравский в эфире телеканала GRT.
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В качестве примера эксперт привел недавнее открытие парка развлечений GagauziyaLand, которому пытались помешать власти Молдавии. Более того, в День независимости контролирующие органы конфисковали и выбросили еду, которая предназначалась для детей в парке.
Муравский призвал власти к диалогу и поиску компромисса, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгений Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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