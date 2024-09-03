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"Станет катастрофой". На Западе заговорили об окружении ВСУ
"Станет катастрофой". На Западе заговорили об окружении ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
"Станет катастрофой". На Западе заговорили об окружении ВСУ
Наступление России на Красноармейском направлении может привести к окружению ВСУ к югу от города, пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:57
2024-09-03T03:57
2024-09-03T03:57
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Наступление России на Красноармейском направлении может привести к окружению ВСУ к югу от города, пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс."Марш российской армии на Покровск не только угрожает городу. <...> Части минимум четырех украинских бригад могут быть окружены Россией к югу от Покровска", — полагает он.По мнению журналиста, России понадобится всего пара маневров, чтобы создать ловушку для сотен украинских военных. Как отметил Экс, такие потери будут иметь серьезные последствия для ослабленной украинской группировки в Донбассе."Они не могут разбрасываться подразделениями. Их так мало, что потеря частей четырех бригад <...> рискует стать катастрофой для Украины", — предупредил Экс.
https://ria.ru/20240903/udar-1970112750.html
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"Станет катастрофой". На Западе заговорили об окружении ВСУ
Forbes: ВСУ могут оказаться в окружении к югу от Красноармейска