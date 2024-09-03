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"Станет катастрофой". На Западе заговорили об окружении ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:57 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/okruzhenie-1970119943.html
"Станет катастрофой". На Западе заговорили об окружении ВСУ
"Станет катастрофой". На Западе заговорили об окружении ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
"Станет катастрофой". На Западе заговорили об окружении ВСУ
Наступление России на Красноармейском направлении может привести к окружению ВСУ к югу от города, пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:57
2024-09-03T03:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
покровск
вооруженные силы украины
донбасс
украина
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Наступление России на Красноармейском направлении может привести к окружению ВСУ к югу от города, пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс."Марш российской армии на Покровск не только угрожает городу. &lt;...&gt; Части минимум четырех украинских бригад могут быть окружены Россией к югу от Покровска", — полагает он.По мнению журналиста, России понадобится всего пара маневров, чтобы создать ловушку для сотен украинских военных. Как отметил Экс, такие потери будут иметь серьезные последствия для ослабленной украинской группировки в Донбассе."Они не могут разбрасываться подразделениями. Их так мало, что потеря частей четырех бригад &lt;...&gt; рискует стать катастрофой для Украины", — предупредил Экс.
https://ria.ru/20240903/udar-1970112750.html
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в мире, россия, покровск, вооруженные силы украины, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Покровск, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Украина
"Станет катастрофой". На Западе заговорили об окружении ВСУ

Forbes: ВСУ могут оказаться в окружении к югу от Красноармейска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Наступление России на Красноармейском направлении может привести к окружению ВСУ к югу от города, пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.
"Марш российской армии на Покровск не только угрожает городу. <...> Части минимум четырех украинских бригад могут быть окружены Россией к югу от Покровска", — полагает он.
По мнению журналиста, России понадобится всего пара маневров, чтобы создать ловушку для сотен украинских военных. Как отметил Экс, такие потери будут иметь серьезные последствия для ослабленной украинской группировки в Донбассе.
"Они не могут разбрасываться подразделениями. Их так мало, что потеря частей четырех бригад <...> рискует стать катастрофой для Украины", — предупредил Экс.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПокровскВооруженные силы УкраиныДонбассУкраина
 
 
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