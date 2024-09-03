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Британия и США продлят договор о взаимной обороне, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
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10:27 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/oborona-1970172253.html
Британия и США продлят договор о взаимной обороне, пишут СМИ
Британия и США продлят договор о взаимной обороне, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
Британия и США продлят договор о взаимной обороне, пишут СМИ
Великобритания и Соединенные Штаты планируют продлить на неопределенный срок договор 1958 года о взаимной обороне, предусматривающий военное сотрудничество... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:27
2024-09-03T10:27
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Великобритания и Соединенные Штаты планируют продлить на неопределенный срок договор 1958 года о взаимной обороне, предусматривающий военное сотрудничество между странами в области ядерного оружия, пишет во вторник издание Financial Times. "Великобритания и США планируют продлить на неопределенный срок договор, регулирующий обмен технологиями между их программами ядерного оружия, пока обе страны приступают к дорогостоящей модернизации своих сил сдерживания", - сказано в статье. Действие договора, который в последний раз продлевался на десять лет в 2014 году, истекает в декабре. Он подразумевает обмен ядерными технологиями и информацией, но не включает передачу ядерного оружия или контроля над ним. Новая версия договора была официально рекомендована правительствами США и Великобритании, однако подлежит законодательной ратификации в обеих странах. В Британии обновленный договор будет автоматически ратифицирован, если ни одна из палат парламента не примет резолюцию против ратификации в течение 21 дня заседаний.
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в мире, великобритания, сша
В мире, Великобритания, США
Британия и США продлят договор о взаимной обороне, пишут СМИ

FT: Британия и США планируют продлить договор 1958 года о взаимной обороне

CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart / Британский военный во время учений
Британский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart /
Британский военный во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Великобритания и Соединенные Штаты планируют продлить на неопределенный срок договор 1958 года о взаимной обороне, предусматривающий военное сотрудничество между странами в области ядерного оружия, пишет во вторник издание Financial Times.
"Великобритания и США планируют продлить на неопределенный срок договор, регулирующий обмен технологиями между их программами ядерного оружия, пока обе страны приступают к дорогостоящей модернизации своих сил сдерживания", - сказано в статье.
Действие договора, который в последний раз продлевался на десять лет в 2014 году, истекает в декабре. Он подразумевает обмен ядерными технологиями и информацией, но не включает передачу ядерного оружия или контроля над ним.
Новая версия договора была официально рекомендована правительствами США и Великобритании, однако подлежит законодательной ратификации в обеих странах. В Британии обновленный договор будет автоматически ратифицирован, если ни одна из палат парламента не примет резолюцию против ратификации в течение 21 дня заседаний.
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