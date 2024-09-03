https://ria.ru/20240903/oborona-1970172253.html

Британия и США продлят договор о взаимной обороне, пишут СМИ

Британия и США продлят договор о взаимной обороне, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024

Британия и США продлят договор о взаимной обороне, пишут СМИ

Великобритания и Соединенные Штаты планируют продлить на неопределенный срок договор 1958 года о взаимной обороне, предусматривающий военное сотрудничество... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:27

2024-09-03T10:27

2024-09-03T10:27

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Великобритания и Соединенные Штаты планируют продлить на неопределенный срок договор 1958 года о взаимной обороне, предусматривающий военное сотрудничество между странами в области ядерного оружия, пишет во вторник издание Financial Times. "Великобритания и США планируют продлить на неопределенный срок договор, регулирующий обмен технологиями между их программами ядерного оружия, пока обе страны приступают к дорогостоящей модернизации своих сил сдерживания", - сказано в статье. Действие договора, который в последний раз продлевался на десять лет в 2014 году, истекает в декабре. Он подразумевает обмен ядерными технологиями и информацией, но не включает передачу ядерного оружия или контроля над ним. Новая версия договора была официально рекомендована правительствами США и Великобритании, однако подлежит законодательной ратификации в обеих странах. В Британии обновленный договор будет автоматически ратифицирован, если ни одна из палат парламента не примет резолюцию против ратификации в течение 21 дня заседаний.

https://ria.ru/20240630/britaniya-1956500149.html

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