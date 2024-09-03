https://ria.ru/20240903/oborona-1970172253.html
Британия и США продлят договор о взаимной обороне, пишут СМИ
Британия и США продлят договор о взаимной обороне, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
Британия и США продлят договор о взаимной обороне, пишут СМИ
Великобритания и Соединенные Штаты планируют продлить на неопределенный срок договор 1958 года о взаимной обороне, предусматривающий военное сотрудничество... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:27
2024-09-03T10:27
2024-09-03T10:27
в мире
великобритания
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536238_0:106:1801:1119_1920x0_80_0_0_d2598d7c2b3e9ff9c9742e6e022798f8.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Великобритания и Соединенные Штаты планируют продлить на неопределенный срок договор 1958 года о взаимной обороне, предусматривающий военное сотрудничество между странами в области ядерного оружия, пишет во вторник издание Financial Times. "Великобритания и США планируют продлить на неопределенный срок договор, регулирующий обмен технологиями между их программами ядерного оружия, пока обе страны приступают к дорогостоящей модернизации своих сил сдерживания", - сказано в статье. Действие договора, который в последний раз продлевался на десять лет в 2014 году, истекает в декабре. Он подразумевает обмен ядерными технологиями и информацией, но не включает передачу ядерного оружия или контроля над ним. Новая версия договора была официально рекомендована правительствами США и Великобритании, однако подлежит законодательной ратификации в обеих странах. В Британии обновленный договор будет автоматически ратифицирован, если ни одна из палат парламента не примет резолюцию против ратификации в течение 21 дня заседаний.
https://ria.ru/20240630/britaniya-1956500149.html
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536238_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_10730345b55610896161d48fc1179660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сша
В мире, Великобритания, США
Британия и США продлят договор о взаимной обороне, пишут СМИ
FT: Британия и США планируют продлить договор 1958 года о взаимной обороне
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Великобритания и Соединенные Штаты планируют продлить на неопределенный срок договор 1958 года о взаимной обороне, предусматривающий военное сотрудничество между странами в области ядерного оружия, пишет во вторник издание Financial Times.
"Великобритания и США планируют продлить на неопределенный срок договор, регулирующий обмен технологиями между их программами ядерного оружия, пока обе страны приступают к дорогостоящей модернизации своих сил сдерживания", - сказано в статье.
Действие договора, который в последний раз продлевался на десять лет в 2014 году, истекает в декабре. Он подразумевает обмен ядерными технологиями и информацией, но не включает передачу ядерного оружия или контроля над ним.
Новая версия договора была официально рекомендована правительствами США и Великобритании, однако подлежит законодательной ратификации в обеих странах. В Британии обновленный договор будет автоматически ратифицирован, если ни одна из палат парламента не примет резолюцию против ратификации в течение 21 дня заседаний.