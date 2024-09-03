https://ria.ru/20240903/oblast-1970168388.html

Ростовская область направила в Курск более 120 тонн гумпомощи за месяц

Ростовская область направила в Курск более 120 тонн гумпомощи за месяц - РИА Новости, 03.09.2024

Ростовская область направила в Курск более 120 тонн гумпомощи за месяц

Ростовская область с августа направила в Курскую область уже более 120 тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:12

2024-09-03T10:12

2024-09-03T13:36

курская область

россия

ростовская область

василий голубев

владимир путин

дмитрий чернышенко

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Ростовская область с августа направила в Курскую область уже более 120 тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Накануне он вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко побывал на едином федеральном складе гуманитарной помощи #Мывместе в Ростове-на-Дону. "С августа этого года гуманитарная помощь собирается и отправляется в Курскую область. На сегодня уже отправлено более 120 тонн", - написал Голубев в своем Telegram-канале. В составе грузов - питьевая вода, продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежда и технические средства. Кроме того, по данным губернатора, с февраля 2022 года на складе принято и передано в Донбасс и в зону СВО более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи. К работе на складе привлечены почти 15 тысяч добровольцев. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240903/morpekhi-1970126221.html

курская область

россия

ростовская область

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курская область, россия, ростовская область, василий голубев, владимир путин, дмитрий чернышенко, вооруженные силы украины