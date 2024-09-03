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Ростовская область направила в Курск более 120 тонн гумпомощи за месяц - РИА Новости, 03.09.2024
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10:12 03.09.2024 (обновлено: 13:36 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/oblast-1970168388.html
Ростовская область направила в Курск более 120 тонн гумпомощи за месяц
Ростовская область направила в Курск более 120 тонн гумпомощи за месяц - РИА Новости, 03.09.2024
Ростовская область направила в Курск более 120 тонн гумпомощи за месяц
Ростовская область с августа направила в Курскую область уже более 120 тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:12
2024-09-03T13:36
курская область
россия
ростовская область
василий голубев
владимир путин
дмитрий чернышенко
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Ростовская область с августа направила в Курскую область уже более 120 тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Накануне он вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко побывал на едином федеральном складе гуманитарной помощи #Мывместе в Ростове-на-Дону. "С августа этого года гуманитарная помощь собирается и отправляется в Курскую область. На сегодня уже отправлено более 120 тонн", - написал Голубев в своем Telegram-канале. В составе грузов - питьевая вода, продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежда и технические средства. Кроме того, по данным губернатора, с февраля 2022 года на складе принято и передано в Донбасс и в зону СВО более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи. К работе на складе привлечены почти 15 тысяч добровольцев. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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курская область, россия, ростовская область, василий голубев, владимир путин, дмитрий чернышенко, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Ростовская область, Василий Голубев, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Вооруженные силы Украины
Ростовская область направила в Курск более 120 тонн гумпомощи за месяц

Голубев: Ростовская область направила в Курскую область более 120 тонн гумпомощи

© Василий Голубев/TelegramЕдиный федеральный склад гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону
Единый федеральный склад гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Василий Голубев/Telegram
Единый федеральный склад гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Ростовская область с августа направила в Курскую область уже более 120 тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Накануне он вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко побывал на едином федеральном складе гуманитарной помощи #Мывместе в Ростове-на-Дону.
"С августа этого года гуманитарная помощь собирается и отправляется в Курскую область. На сегодня уже отправлено более 120 тонн", - написал Голубев в своем Telegram-канале. В составе грузов - питьевая вода, продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежда и технические средства.
Кроме того, по данным губернатора, с февраля 2022 года на складе принято и передано в Донбасс и в зону СВО более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи. К работе на складе привлечены почти 15 тысяч добровольцев.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Курская областьРоссияРостовская областьВасилий ГолубевВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоВооруженные силы Украины
 
 
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