https://ria.ru/20240903/niderlandy-1970192008.html
В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского
В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского - РИА Новости, 03.09.2024
В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского
Нидерланды должны немедленно прекратить помощь Украине, учитывая роль Владимира Зеленского в подрыве "Северных потоков", говорится в заявлении голландской... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:42
2024-09-03T11:42
2024-09-03T11:42
в мире
нидерланды
украина
россия
владимир зеленский
валерий залужный
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
ГААГА, 3 сен - РИА Новости. Нидерланды должны немедленно прекратить помощь Украине, учитывая роль Владимира Зеленского в подрыве "Северных потоков", говорится в заявлении голландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FVD). Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в понедельник сообщил, что встретился с Владимиром Зеленским в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Он пообещал дальнейшую поддержку Украине и сообщил, что Нидерланды выделят Киеву новый пакет помощи на сумму более 200 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь. "Премьер-министр Схоф обещает Украине "постоянную поддержку и приверженность". И это после того, как в прошлом месяце стало известно, что Зеленский лично санкционировал атаку на "Северные потоки", на энергетическую инфраструктуру Нидерландов. Это неприемлемо. FVD считает, Нидерланды немедленно должны прекратить поддержку Украины", - говорится в заявлении партии в Х. Ранее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240816/niderlandy-1966604345.html
https://ria.ru/20240815/prichastnost-1966426509.html
нидерланды
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Нидерланды, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского
"Форум за демократию": Нидерланды должны прекратить помощь Украине
ГААГА, 3 сен - РИА Новости. Нидерланды должны немедленно прекратить помощь Украине, учитывая роль Владимира Зеленского в подрыве "Северных потоков", говорится в заявлении голландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FVD).
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в понедельник сообщил, что встретился с Владимиром Зеленским в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Он пообещал дальнейшую поддержку Украине и сообщил, что Нидерланды выделят Киеву новый пакет помощи на сумму более 200 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь.
"Премьер-министр Схоф обещает Украине "постоянную поддержку и приверженность". И это после того, как в прошлом месяце стало известно, что Зеленский лично санкционировал атаку на "Северные потоки", на энергетическую инфраструктуру Нидерландов. Это неприемлемо. FVD считает, Нидерланды немедленно должны прекратить поддержку Украины", - говорится в заявлении партии в Х.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.
По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.