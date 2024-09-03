https://ria.ru/20240903/niderlandy-1970192008.html

В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского

В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского - РИА Новости, 03.09.2024

В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского

Нидерланды должны немедленно прекратить помощь Украине, учитывая роль Владимира Зеленского в подрыве "Северных потоков", говорится в заявлении голландской... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:42

2024-09-03T11:42

2024-09-03T11:42

в мире

нидерланды

украина

россия

владимир зеленский

валерий залужный

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg

ГААГА, 3 сен - РИА Новости. Нидерланды должны немедленно прекратить помощь Украине, учитывая роль Владимира Зеленского в подрыве "Северных потоков", говорится в заявлении голландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FVD). Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в понедельник сообщил, что встретился с Владимиром Зеленским в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Он пообещал дальнейшую поддержку Украине и сообщил, что Нидерланды выделят Киеву новый пакет помощи на сумму более 200 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь. "Премьер-министр Схоф обещает Украине "постоянную поддержку и приверженность". И это после того, как в прошлом месяце стало известно, что Зеленский лично санкционировал атаку на "Северные потоки", на энергетическую инфраструктуру Нидерландов. Это неприемлемо. FVD считает, Нидерланды немедленно должны прекратить поддержку Украины", - говорится в заявлении партии в Х. Ранее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240816/niderlandy-1966604345.html

https://ria.ru/20240815/prichastnost-1966426509.html

нидерланды

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2