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Руководитель стройкомпании в Сочи передала в новые регионы 50 новых машин - РИА Новости, 03.09.2024
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19:08 03.09.2024
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Руководитель стройкомпании в Сочи передала в новые регионы 50 новых машин
Руководитель стройкомпании в Сочи передала в новые регионы 50 новых машин - РИА Новости, 03.09.2024
Руководитель стройкомпании в Сочи передала в новые регионы 50 новых машин
Руководитель группы компаний в Сочи "Десо", лидер "Женского движения Единой России" по Краснодарскому краю Анна Невзорова сообщила, что передала 50 новых... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:08
2024-09-03T19:08
надежные люди
общество
сочи
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Руководитель группы компаний в Сочи "Десо", лидер "Женского движения Единой России" по Краснодарскому краю Анна Невзорова сообщила, что передала 50 новых автомобилей отечественного производства в приграничные и новые регионы России для гуманитарных нужд. Гуманитарная миссия, отмечает Невзорова, необходима, чтобы люди на новых территориях почувствовали себя нужными и любимыми. "Сегодня в Москве я лично, как партнер общественного движения "Здоровое Отечество", передала в благотворительный фонд "Все для Победы!" полсотни пикапов высокой проходимости. "Народный фронт" отправит отечественные автомобили на освобожденные территории и приграничье", - написала она в своем Telegram-канале. Невзорова пояснила, что машины обеспечены мощной конструкцией, высокой грузоподъемностью, что облегчит их эксплуатацию в условиях бездорожья. Кроме того, автомобили подобной сборки можно использовать для перевозки гуманитарных грузов. "Сегодня мы отправили не просто 50 автомобилей, мы послали в новые регионы знак, что мы едины в своих целях, поддерживаем ребят на передовой и наших жителей в новых регионах", - заключила Невзорова. По сообщению пресс-службы фонда "Народного фронта", пикапы отправят в прифронтовые территории и новые регионы. "Мы сделаем все для того, чтобы эти машины прослужили как можно дольше. Там, где зоны небезопасные, поставим на них средства РЭБ", - приводятся в сообщении фонда слова руководителя исполкома "Народного фронта" Михаила Кузнецова. Группа компаний "Десо" – одна из крупнейших на юге России. С участием девелопера на территории Сочи реализуются крупные социальные проекты, строятся новые мосты и прогулочные зоны, проводится реконструкция Приморской набережной.
https://ria.ru/20240826/pomosch-1968482874.html
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общество, сочи, россия, краснодарский край, михаил кузнецов (экс-губернатор)
Надежные люди, Общество, Сочи, Россия, Краснодарский край, Михаил Кузнецов (экс-губернатор)
Руководитель стройкомпании в Сочи передала в новые регионы 50 новых машин

Лидер ЕР Невзорова передала 50 новых автомобилей для гуманитарных нужд

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Руководитель группы компаний в Сочи "Десо", лидер "Женского движения Единой России" по Краснодарскому краю Анна Невзорова сообщила, что передала 50 новых автомобилей отечественного производства в приграничные и новые регионы России для гуманитарных нужд.
Гуманитарная миссия, отмечает Невзорова, необходима, чтобы люди на новых территориях почувствовали себя нужными и любимыми.
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"Сегодня в Москве я лично, как партнер общественного движения "Здоровое Отечество", передала в благотворительный фонд "Все для Победы!" полсотни пикапов высокой проходимости. "Народный фронт" отправит отечественные автомобили на освобожденные территории и приграничье", - написала она в своем Telegram-канале.
Невзорова пояснила, что машины обеспечены мощной конструкцией, высокой грузоподъемностью, что облегчит их эксплуатацию в условиях бездорожья. Кроме того, автомобили подобной сборки можно использовать для перевозки гуманитарных грузов.
«
"Сегодня мы отправили не просто 50 автомобилей, мы послали в новые регионы знак, что мы едины в своих целях, поддерживаем ребят на передовой и наших жителей в новых регионах", - заключила Невзорова.
По сообщению пресс-службы фонда "Народного фронта", пикапы отправят в прифронтовые территории и новые регионы.
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"Мы сделаем все для того, чтобы эти машины прослужили как можно дольше. Там, где зоны небезопасные, поставим на них средства РЭБ", - приводятся в сообщении фонда слова руководителя исполкома "Народного фронта" Михаила Кузнецова.
Группа компаний "Десо" – одна из крупнейших на юге России. С участием девелопера на территории Сочи реализуются крупные социальные проекты, строятся новые мосты и прогулочные зоны, проводится реконструкция Приморской набережной.
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