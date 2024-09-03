https://ria.ru/20240903/nevzorova-1970349814.html

Руководитель стройкомпании в Сочи передала в новые регионы 50 новых машин

Руководитель стройкомпании в Сочи передала в новые регионы 50 новых машин - РИА Новости, 03.09.2024

Руководитель стройкомпании в Сочи передала в новые регионы 50 новых машин

Руководитель группы компаний в Сочи "Десо", лидер "Женского движения Единой России" по Краснодарскому краю Анна Невзорова сообщила, что передала 50 новых... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T19:08

2024-09-03T19:08

2024-09-03T19:08

надежные люди

общество

сочи

россия

краснодарский край

михаил кузнецов (экс-губернатор)

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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Руководитель группы компаний в Сочи "Десо", лидер "Женского движения Единой России" по Краснодарскому краю Анна Невзорова сообщила, что передала 50 новых автомобилей отечественного производства в приграничные и новые регионы России для гуманитарных нужд. Гуманитарная миссия, отмечает Невзорова, необходима, чтобы люди на новых территориях почувствовали себя нужными и любимыми. "Сегодня в Москве я лично, как партнер общественного движения "Здоровое Отечество", передала в благотворительный фонд "Все для Победы!" полсотни пикапов высокой проходимости. "Народный фронт" отправит отечественные автомобили на освобожденные территории и приграничье", - написала она в своем Telegram-канале. Невзорова пояснила, что машины обеспечены мощной конструкцией, высокой грузоподъемностью, что облегчит их эксплуатацию в условиях бездорожья. Кроме того, автомобили подобной сборки можно использовать для перевозки гуманитарных грузов. "Сегодня мы отправили не просто 50 автомобилей, мы послали в новые регионы знак, что мы едины в своих целях, поддерживаем ребят на передовой и наших жителей в новых регионах", - заключила Невзорова. По сообщению пресс-службы фонда "Народного фронта", пикапы отправят в прифронтовые территории и новые регионы. "Мы сделаем все для того, чтобы эти машины прослужили как можно дольше. Там, где зоны небезопасные, поставим на них средства РЭБ", - приводятся в сообщении фонда слова руководителя исполкома "Народного фронта" Михаила Кузнецова. Группа компаний "Десо" – одна из крупнейших на юге России. С участием девелопера на территории Сочи реализуются крупные социальные проекты, строятся новые мосты и прогулочные зоны, проводится реконструкция Приморской набережной.

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https://ria.ru/20240506/avtomobili-1944191041.html

https://ria.ru/20240623/bronezaschita-1954872559.html

сочи

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сочи, россия, краснодарский край, михаил кузнецов (экс-губернатор)