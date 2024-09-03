https://ria.ru/20240903/nato-1970188696.html

Страны НАТО столкнулись с нехваткой систем ПВО, заявил глава МО Эстонии

Страны НАТО столкнулись с нехваткой систем ПВО, заявил глава МО Эстонии - РИА Новости, 03.09.2024

Страны НАТО столкнулись с нехваткой систем ПВО, заявил глава МО Эстонии

Все государства НАТО сталкиваются с дефицитом систем ПВО для защиты от баллистических ракет, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур телерадиовещательной... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:28

2024-09-03T11:28

2024-09-03T11:28

в мире

космос - риа наука

эстония

ханно певкур

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Все государства НАТО сталкиваются с дефицитом систем ПВО для защиты от баллистических ракет, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур телерадиовещательной компании ERR в понедельник. ERR приводит интервью Певкура и председателя комиссии по гособороне страны Калева Стойческу. Они, в частности, отметили, что критически важным для стран НАТО является усиление возможностей ПВО. "Дефицит, который на самом деле является большой проблемой для всех стран НАТО, - это возможность защиты от баллистических ракет, то есть способность сбивать ракеты на высоте до 20 километров и на расстоянии 150-200 километров", - приводит ERR слова Певкура. Ранее Певкур заявлял, что Эстония может увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП на основе нового плана обороны НАТО по усилению военной мощи. В мае издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами обороны альянса, сообщало, что страны НАТО располагают только 5% систем ПВО, необходимых для обороны своего восточного фланга.

https://ria.ru/20240903/wsj-1970182894.html

https://ria.ru/20240903/vsu-1970166576.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, эстония, ханно певкур, нато