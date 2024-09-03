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Страны НАТО столкнулись с нехваткой систем ПВО, заявил глава МО Эстонии - РИА Новости, 03.09.2024
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11:28 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/nato-1970188696.html
Страны НАТО столкнулись с нехваткой систем ПВО, заявил глава МО Эстонии
Страны НАТО столкнулись с нехваткой систем ПВО, заявил глава МО Эстонии - РИА Новости, 03.09.2024
Страны НАТО столкнулись с нехваткой систем ПВО, заявил глава МО Эстонии
Все государства НАТО сталкиваются с дефицитом систем ПВО для защиты от баллистических ракет, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур телерадиовещательной... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:28
2024-09-03T11:28
в мире
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Все государства НАТО сталкиваются с дефицитом систем ПВО для защиты от баллистических ракет, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур телерадиовещательной компании ERR в понедельник. ERR приводит интервью Певкура и председателя комиссии по гособороне страны Калева Стойческу. Они, в частности, отметили, что критически важным для стран НАТО является усиление возможностей ПВО. "Дефицит, который на самом деле является большой проблемой для всех стран НАТО, - это возможность защиты от баллистических ракет, то есть способность сбивать ракеты на высоте до 20 километров и на расстоянии 150-200 километров", - приводит ERR слова Певкура. Ранее Певкур заявлял, что Эстония может увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП на основе нового плана обороны НАТО по усилению военной мощи. В мае издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами обороны альянса, сообщало, что страны НАТО располагают только 5% систем ПВО, необходимых для обороны своего восточного фланга.
https://ria.ru/20240903/wsj-1970182894.html
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в мире, космос - риа наука, эстония, ханно певкур, нато
В мире, Космос - РИА Наука, Эстония, Ханно Певкур, НАТО
Страны НАТО столкнулись с нехваткой систем ПВО, заявил глава МО Эстонии

МО Эстонии: НАТО сталкивается с дефицитом систем ПВО против баллистических ракет

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Все государства НАТО сталкиваются с дефицитом систем ПВО для защиты от баллистических ракет, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур телерадиовещательной компании ERR в понедельник.
ERR приводит интервью Певкура и председателя комиссии по гособороне страны Калева Стойческу. Они, в частности, отметили, что критически важным для стран НАТО является усиление возможностей ПВО.
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"Дефицит, который на самом деле является большой проблемой для всех стран НАТО, - это возможность защиты от баллистических ракет, то есть способность сбивать ракеты на высоте до 20 километров и на расстоянии 150-200 километров", - приводит ERR слова Певкура.
Ранее Певкур заявлял, что Эстония может увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП на основе нового плана обороны НАТО по усилению военной мощи.
В мае издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами обороны альянса, сообщало, что страны НАТО располагают только 5% систем ПВО, необходимых для обороны своего восточного фланга.
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