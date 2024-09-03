https://ria.ru/20240903/naryshkin-1970118472.html

Нарышкин рассказал, что служит фундаментом отношений России и Вьетнама

Нарышкин рассказал, что служит фундаментом отношений России и Вьетнама - РИА Новости, 03.09.2024

Нарышкин рассказал, что служит фундаментом отношений России и Вьетнама

Память об общем пути, пройденном народами России и Вьетнама, сегодня служит прочным фундаментом отношений Москвы и Ханоя, развивающихся в духе всеобъемлющего... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T03:26

2024-09-03T03:26

2024-09-03T03:26

сергей нарышкин

россия

вьетнам

москва

российское историческое общество

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Память об общем пути, пройденном народами России и Вьетнама, сегодня служит прочным фундаментом отношений Москвы и Ханоя, развивающихся в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "История российско-вьетнамских отношений уходит своими корнями в начало XX века, поэтому закономерно, что именно она была выбрана темой традиционной научной конференции Российского исторического общества на Восточном экономическом форуме", - сказал Нарышкин в видеообращении к участникам этого форума, проходящего в рамках ВЭФ-2024. В 1925 году только открывшийся в Москве Коммунистический университет трудящихся Востока принял на обучение первых вьетнамских студентов. Спустя несколько лет их насчитывалось уже более 60 человек, напомнил Нарышкин. "Среди этих амбициозных молодых людей был и будущий первый секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама — Чан Фу", - отметил он. Впоследствии Советский Союз еще не раз поддерживал вьетнамский народ в его освободительной борьбе с французским колониальным режимом и американской военщиной, вьетнамским патриотам регулярно поставлялось современное вооружение и гуманитарная помощь, плечом к плечу с бойцами Народной армии сражались более шести тысяч советских военных советников, добавил Нарышкин. "Добавлю, что Советский Союз стал одним из первых государств мира, признавших Социалистическую Республику Вьетнам. В следующем году нам предстоит отпраздновать 75-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, в то время как этот год проходит под знаком 30-летия подписания Договора об основах дружеских отношений между Россией и Вьетнамом", - сказал Нарышкин. "Память об общем пути, пройденном нашими народами, служит сегодня прочным фундаментом российско-вьетнамских отношений, развивающихся в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства", - подчеркнул он. Между Россией и Вьетнамом заключено свыше 80 межгосударственных договоров и межправительственных соглашений, а общий объем товарооборота в последнее время постоянно растет, отметил Нарышкин. "Серьезный импульс этому сотрудничеству, безусловно, придал недавний визит во Вьетнам президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - добавил он. По словам Нарышкина, поступательно развивается и российско-вьетнамское сотрудничество в области гуманитарного знания. Он поблагодарил за это партнеров из Вьетнамской академии общественных наук. "Рассчитываю, что сегодняшняя научная конференция позволит российским и вьетнамским учёным "сверить часы", установить новые контакты, обменяться экспертными мнениями и извлечь из прошлого востребованные уроки", - подытожил Нарышкин. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/vef-1970117569.html

https://ria.ru/20240626/import-1955477572.html

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954335839.html

https://ria.ru/20240620/kooperatsiya-1954254761.html

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сергей нарышкин, россия, вьетнам, москва, российское историческое общество, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)