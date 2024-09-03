Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 03.09.2024 (обновлено: 16:09 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/napadenie-1970298506.html
В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост
В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост - РИА Новости, 03.09.2024
В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост
Мужчина с отверткой напал в Ингушетии на полицейский пост при въезде в Магас, один сотрудник пострадал, нападавший ликвидирован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:00
2024-09-03T16:09
происшествия
магас
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мужчина с отверткой напал в Ингушетии на полицейский пост при въезде в Магас, один сотрудник пострадал, нападавший ликвидирован, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительным данным, мужчина, держа отвертку, напал на полицейский пост при въезде в город Магас, один сотрудник пострадал, нападавший был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240627/postradavshie-1955957035.html
магас
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магас, республика ингушетия
Происшествия, Магас, Республика Ингушетия
В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост

В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост, один сотрудник ранен

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мужчина с отверткой напал в Ингушетии на полицейский пост при въезде в Магас, один сотрудник пострадал, нападавший ликвидирован, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"По предварительным данным, мужчина, держа отвертку, напал на полицейский пост при въезде в город Магас, один сотрудник пострадал, нападавший был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Трое пострадавших в Дагестане полицейских продолжат лечение в Москве
27 июня, 21:18
 
ПроисшествияМагасРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала