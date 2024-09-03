https://ria.ru/20240903/napadenie-1970298506.html
В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост
В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост - РИА Новости, 03.09.2024
В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост
Мужчина с отверткой напал в Ингушетии на полицейский пост при въезде в Магас, один сотрудник пострадал, нападавший ликвидирован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:00
2024-09-03T16:00
2024-09-03T16:09
происшествия
магас
республика ингушетия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мужчина с отверткой напал в Ингушетии на полицейский пост при въезде в Магас, один сотрудник пострадал, нападавший ликвидирован, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительным данным, мужчина, держа отвертку, напал на полицейский пост при въезде в город Магас, один сотрудник пострадал, нападавший был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240627/postradavshie-1955957035.html
магас
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магас, республика ингушетия
Происшествия, Магас, Республика Ингушетия
В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост
В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост, один сотрудник ранен