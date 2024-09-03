https://ria.ru/20240903/napadenie-1970298506.html

В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост

В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост - РИА Новости, 03.09.2024

В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейский пост

Мужчина с отверткой напал в Ингушетии на полицейский пост при въезде в Магас, один сотрудник пострадал, нападавший ликвидирован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:00

2024-09-03T16:00

2024-09-03T16:09

происшествия

магас

республика ингушетия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мужчина с отверткой напал в Ингушетии на полицейский пост при въезде в Магас, один сотрудник пострадал, нападавший ликвидирован, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительным данным, мужчина, держа отвертку, напал на полицейский пост при въезде в город Магас, один сотрудник пострадал, нападавший был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240627/postradavshie-1955957035.html

магас

республика ингушетия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, магас, республика ингушетия