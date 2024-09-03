https://ria.ru/20240903/mumindzhanov-1970351496.html
Защита Муминджанова обжалует его арест
Защита Муминджанова обжалует его арест - РИА Новости, 03.09.2024
Защита Муминджанова обжалует его арест
Защита замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова обжалует его арест по делу о взятке, сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубинец. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:22
2024-09-03T19:22
2024-09-03T19:27
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Защита замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова обжалует его арест по делу о взятке, сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубинец.Во вторник 235-й гарнизонный военный суд арестовал Муминджанова до 2 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настаивал следователь, в связи с тем, что материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации."Обжалуем конечно", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что просила избрать ее подзащитному домашний арест.В понедельник СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, он был задержан в Воронеже в понедельник и доставлен в Москву для допроса и следственных действий.По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240902/voenkom-1970014847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, валерий муминджанов, москва
Происшествия, Воронеж, Валерий Муминджанов, Москва
Защита Муминджанова обжалует его арест
Защита замглавы Ленинградского военного округа Муминджанова обжалует его арест
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Защита замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова обжалует его арест по делу о взятке, сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубинец.
Во вторник 235-й гарнизонный военный суд арестовал Муминджанова до 2 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настаивал следователь, в связи с тем, что материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации.
«
"Обжалуем конечно", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что просила избрать ее подзащитному домашний арест.
В понедельник СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, он был задержан в Воронеже
в понедельник и доставлен в Москву
для допроса и следственных действий.
По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.