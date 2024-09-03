https://ria.ru/20240903/moskvichi-1970136388.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 03.09.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Погода без осадков с небольшой облачностью ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до 28 градусов - сохранится температура, характерная для середины... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:06

2024-09-03T08:06

2024-09-03T08:06

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Погода без осадков с небольшой облачностью ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до 28 градусов - сохранится температура, характерная для середины лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе продолжит формировать юго-западная периферия обширного антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем по-прежнему сохраняется температура, характерная скорее для середины лета, чем для начала осени. В Москве 26-28 градусов тепла, в Подмосковье от плюс 24 до плюс 29 градусов", - рассказал Леус. Он добавил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров составят 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода