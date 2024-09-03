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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 03.09.2024
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08:06 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/moskvichi-1970136388.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 03.09.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Погода без осадков с небольшой облачностью ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до 28 градусов - сохранится температура, характерная для середины... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:06
2024-09-03T08:06
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Погода без осадков с небольшой облачностью ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до 28 градусов - сохранится температура, характерная для середины лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе продолжит формировать юго-западная периферия обширного антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем по-прежнему сохраняется температура, характерная скорее для середины лета, чем для начала осени. В Москве 26-28 градусов тепла, в Подмосковье от плюс 24 до плюс 29 градусов", - рассказал Леус. Он добавил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров составят 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидается до 28 градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Погода без осадков с небольшой облачностью ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до 28 градусов - сохранится температура, характерная для середины лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе продолжит формировать юго-западная периферия обширного антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем по-прежнему сохраняется температура, характерная скорее для середины лета, чем для начала осени. В Москве 26-28 градусов тепла, в Подмосковье от плюс 24 до плюс 29 градусов", - рассказал Леус.
Он добавил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров составят 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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