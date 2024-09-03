https://ria.ru/20240903/moskva-1970505330.html

Собянин наградил сотрудников горхозяйства Москвы и подвел итоги его работы

Собянин наградил сотрудников горхозяйства Москвы и подвел итоги его работы - РИА Новости, 04.09.2024

Собянин наградил сотрудников горхозяйства Москвы и подвел итоги его работы

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства и наградил его сотрудников. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-03T20:26

2024-09-03T20:26

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства и наградил его сотрудников. В ходе мероприятия глава города присвоил звания Почетного работника жилищно-коммунального хозяйства Москвы, вручил благодарности сотрудникам комплекса и трудовым династиям. Всего были награждены 12 человек и две трудовые династии. "Когда подводим итоги работы комплекса городского хозяйства, честно говоря, это очень сложно сделать. Сложно сделать не потому, что вы что-то не доделали, а потому, что объем работы, который вы выполняете, просто огромен. Вы занимаетесь не только вашими специфическими специальными задачами, вы занимаетесь вообще всем нашим городом: вы живете его бедами, его проблемами, его победами, вместе с городом решая самые, самые сложные задачи", - сказал Собянин. Он отметил, что сотрудники комплекса выполняют большой общем работ не только в Москве, но и в городах-побратимах в новых регионах, в Донецке и Луганске, а также помогают жителям Курской области. "Огромное количество людей от вас приезжает туда, чтобы строить, ремонтировать, восстанавливать помогать проходить зимний отопительный сезон. Сегодня в Курской области вы развернули за считанные дни до 20 тысяч мест для эвакуации граждан, заботитесь о них, кормите, поите, организуете эксплуатацию всего этого. И помимо этого, еще сотни машин везут элементы оборонительных сооружений для защиты от врага на линии соприкосновения с противником", - подчеркнул Собянин. По его словам, больше 200 поликлиник уже реконструированы силами сотрудников комплекса горхозяйства. До конца 2024 года планируется завершить основной объем работ, практически все поликлиники города будут отвечать современным стандартам. Одним из крупных проектов, в котором принимают участие сотрудники комплекса городского хозяйства, также является реконструкция школ, добавил мэр. "С этого года запустили проект реконструкции школ, по масштабу который еще раз в пять больше, чем то, что вы до этого делали. У нас 4,5 тысячи зданий образования, из них тысячи полторы требуют серьезной реконструкции и ремонта, и по площади они гораздо больше, чем любая наша поликлиника. Поэтому такая работа по плечу только комплексу городского хозяйства Москвы… На раскачку нет времени", - заключил Собянин.

https://ria.ru/20240902/sobyanin-1969994530.html

https://ria.ru/20240903/moskva-1970311620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин