https://ria.ru/20240903/moskva-1970311620.html

В Москве открыли новые причалы для речного электротранспорта

В Москве открыли новые причалы для речного электротранспорта - РИА Новости, 03.09.2024

В Москве открыли новые причалы для речного электротранспорта

Четыре новых причала для речного электротранспорта открыли в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:50

2024-09-03T16:50

2024-09-03T17:07

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

завод имени лихачева (зил)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970315080_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_f29ecc2d805e5608794e210a135af2d0.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четыре новых причала для речного электротранспорта открыли в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Открыты четыре новых причала регулярного речного электротранспорта. На первом маршруте - "Киевский - Парк Фили" - появилась остановка "Краснопресненский парк". На втором - "ЗИЛ - Печатники" - заработали причалы "Нагатинский", "Затон Новинки" и "Коломенская набережная", - написал он в своем Telegram-канале. Собянин отметил, что благодаря открытию новых причалов жители районов Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники получили доступ к инновационному виду транспорта.

https://ria.ru/20240808/gospodderzhka-1964889231.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, завод имени лихачева (зил)