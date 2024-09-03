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В Москве открыли новые причалы для речного электротранспорта - РИА Новости, 03.09.2024
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16:50 03.09.2024 (обновлено: 17:07 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/moskva-1970311620.html
В Москве открыли новые причалы для речного электротранспорта
В Москве открыли новые причалы для речного электротранспорта - РИА Новости, 03.09.2024
В Москве открыли новые причалы для речного электротранспорта
Четыре новых причала для речного электротранспорта открыли в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:50
2024-09-03T17:07
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четыре новых причала для речного электротранспорта открыли в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Открыты четыре новых причала регулярного речного электротранспорта. На первом маршруте - "Киевский - Парк Фили" - появилась остановка "Краснопресненский парк". На втором - "ЗИЛ - Печатники" - заработали причалы "Нагатинский", "Затон Новинки" и "Коломенская набережная", - написал он в своем Telegram-канале. Собянин отметил, что благодаря открытию новых причалов жители районов Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники получили доступ к инновационному виду транспорта.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, завод имени лихачева (зил)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
В Москве открыли новые причалы для речного электротранспорта

Собянин: в Москве открыли четыре новых причала для речного электротранспорта

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramПричал для речного электротранспорта "Затон Новинки" в Москве
Причал для речного электротранспорта Затон Новинки в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Причал для речного электротранспорта "Затон Новинки" в Москве
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четыре новых причала для речного электротранспорта открыли в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Открыты четыре новых причала регулярного речного электротранспорта. На первом маршруте - "Киевский - Парк Фили" - появилась остановка "Краснопресненский парк". На втором - "ЗИЛ - Печатники" - заработали причалы "Нагатинский", "Затон Новинки" и "Коломенская набережная", - написал он в своем Telegram-канале.
Собянин отметил, что благодаря открытию новых причалов жители районов Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники получили доступ к инновационному виду транспорта.
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