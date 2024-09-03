https://ria.ru/20240903/moskalkova-1970171388.html

Такое непростое время требует от россиян сплочения, заявила Москалькова

Такое непростое время требует от россиян сплочения, заявила Москалькова - РИА Новости, 03.09.2024

Такое непростое время требует от россиян сплочения, заявила Москалькова

Специальная военная операция - это необходимый ответ на разжигание неонацизма, сегодняшнее непростое время требует от россиян сплочения, заявила уполномоченный... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:23

2024-09-03T10:23

2024-09-03T10:23

россия

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специальная военная операция - это необходимый ответ на разжигание неонацизма, сегодняшнее непростое время требует от россиян сплочения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Третьего сентября отмечается день окончания Второй Мировой войны. Как отметила Москалькова в своем Telegram-канале, 79 лет назад завершился тяжелый этап в судьбе человечества, унесший миллионы жизней. "Россия стоит перед лицом угроз, которые, казалось, остались в прошлом. Идеология ненависти пытается поднять голову, а страны коллективного Запада, бывшие союзники, не сделали выводов из уроков истории и теперь на другой стороне баррикад. Специальная военная операция – необходимый ответ на разжигание неонацизма. Это сложное время требует от нас сплочения. Символом нашей силы остается память о предках, которые отдали жизнь за свободу", - написала она.

https://ria.ru/20240903/volodin-1970167592.html

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россия, татьяна москалькова, общество