https://ria.ru/20240903/moskalkova-1970171388.html
Такое непростое время требует от россиян сплочения, заявила Москалькова
Такое непростое время требует от россиян сплочения, заявила Москалькова - РИА Новости, 03.09.2024
Такое непростое время требует от россиян сплочения, заявила Москалькова
Специальная военная операция - это необходимый ответ на разжигание неонацизма, сегодняшнее непростое время требует от россиян сплочения, заявила уполномоченный... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:23
2024-09-03T10:23
2024-09-03T10:23
россия
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специальная военная операция - это необходимый ответ на разжигание неонацизма, сегодняшнее непростое время требует от россиян сплочения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Третьего сентября отмечается день окончания Второй Мировой войны. Как отметила Москалькова в своем Telegram-канале, 79 лет назад завершился тяжелый этап в судьбе человечества, унесший миллионы жизней. "Россия стоит перед лицом угроз, которые, казалось, остались в прошлом. Идеология ненависти пытается поднять голову, а страны коллективного Запада, бывшие союзники, не сделали выводов из уроков истории и теперь на другой стороне баррикад. Специальная военная операция – необходимый ответ на разжигание неонацизма. Это сложное время требует от нас сплочения. Символом нашей силы остается память о предках, которые отдали жизнь за свободу", - написала она.
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россия, татьяна москалькова, общество
Россия, Татьяна Москалькова, Общество
Такое непростое время требует от россиян сплочения, заявила Москалькова
Москалькова назвала спецоперацию необходимым ответом на разжигание неонацизма