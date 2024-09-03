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"Ингосстрах" предотвратил более 800 попыток мошенничества - РИА Новости, 03.09.2024
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14:35 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/moshenniki-1970267381.html
"Ингосстрах" предотвратил более 800 попыток мошенничества
"Ингосстрах" предотвратил более 800 попыток мошенничества - РИА Новости, 03.09.2024
"Ингосстрах" предотвратил более 800 попыток мошенничества
Страховая компания "Ингосстрах" за первое полугодие 2024 года предотвратила более 800 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:35
2024-09-03T14:35
происшествия
жилье
алтайский край
кемерово
александра гуляева
ингосстрах
осаго
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Страховая компания "Ингосстрах" за первое полугодие 2024 года предотвратила более 800 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат на сумму около 280 миллионов рублей, сообщается в пресс-релизе компании. "Ингосстрах" подвел итоги по противодействию страховому мошенничеству за первое полугодие 2024 года. Компания предотвратила более 800 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат на сумму около 280 миллионов рублей. С начала текущего года возбуждено 170 уголовных дел по фактам совершения страховых мошенничеств", - говорится в пресс-релизе. По материалам, направленным в правоохранительные органы сотрудниками департамента по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса "Ингосстраха", вынесены 18 обвинительных приговоров, уточняется в пресс-релизе. В частности, страховая компания отмечает случай, произошедший в Алтайском крае, где был вынесен приговор в отношении семи участников преступной группы, которые занимались инсценировкой ДТП с последующим заявлением страховых случаев по ОСАГО. Организатору и руководителю преступной группы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, остальные участники получили условные сроки. Аналогичный случай произошел в Кемерово, однако в нем уже фигурировала преступная группа из 43 участников. Им назначено наказание от 9 месяцев до 5 лет лишения свободы условно, а также судебные штрафы от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, указано в пресс-релизе. "Покушения на страховые мошенничества и попытки обмана страховщиков с целью неправомерного извлечения доходов все более смещаются в сферу, которую можно назвать разновидностью криминального бизнеса. Если раньше фигурантами уголовных дел были в основном одиночки, то в последнее время преступления данного вида совершаются в составе организованных групп … и носят серийный характер", - отметил заместитель гендиректора по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса "Ингосстраха" Александр Гуляев.
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происшествия, жилье, алтайский край, кемерово, александра гуляева, ингосстрах, осаго
Происшествия, Жилье, Алтайский край, Кемерово, Александра Гуляева, Ингосстрах, ОСАГО
"Ингосстрах" предотвратил более 800 попыток мошенничества

"Ингосстрах" за первое полугодие предотвратил более 800 попыток мошенничества

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ офисе страховой компании "Ингосстрах"
В офисе страховой компании Ингосстрах - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
В офисе страховой компании "Ингосстрах"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Страховая компания "Ингосстрах" за первое полугодие 2024 года предотвратила более 800 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат на сумму около 280 миллионов рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
"Ингосстрах" подвел итоги по противодействию страховому мошенничеству за первое полугодие 2024 года. Компания предотвратила более 800 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат на сумму около 280 миллионов рублей. С начала текущего года возбуждено 170 уголовных дел по фактам совершения страховых мошенничеств", - говорится в пресс-релизе.
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По материалам, направленным в правоохранительные органы сотрудниками департамента по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса "Ингосстраха", вынесены 18 обвинительных приговоров, уточняется в пресс-релизе.
В частности, страховая компания отмечает случай, произошедший в Алтайском крае, где был вынесен приговор в отношении семи участников преступной группы, которые занимались инсценировкой ДТП с последующим заявлением страховых случаев по ОСАГО. Организатору и руководителю преступной группы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, остальные участники получили условные сроки.
Аналогичный случай произошел в Кемерово, однако в нем уже фигурировала преступная группа из 43 участников. Им назначено наказание от 9 месяцев до 5 лет лишения свободы условно, а также судебные штрафы от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, указано в пресс-релизе.
"Покушения на страховые мошенничества и попытки обмана страховщиков с целью неправомерного извлечения доходов все более смещаются в сферу, которую можно назвать разновидностью криминального бизнеса. Если раньше фигурантами уголовных дел были в основном одиночки, то в последнее время преступления данного вида совершаются в составе организованных групп … и носят серийный характер", - отметил заместитель гендиректора по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса "Ингосстраха" Александр Гуляев.
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