https://ria.ru/20240903/moshenniki-1970267381.html

"Ингосстрах" предотвратил более 800 попыток мошенничества

"Ингосстрах" предотвратил более 800 попыток мошенничества - РИА Новости, 03.09.2024

"Ингосстрах" предотвратил более 800 попыток мошенничества

Страховая компания "Ингосстрах" за первое полугодие 2024 года предотвратила более 800 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:35

2024-09-03T14:35

2024-09-03T14:35

происшествия

жилье

алтайский край

кемерово

александра гуляева

ингосстрах

осаго

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Страховая компания "Ингосстрах" за первое полугодие 2024 года предотвратила более 800 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат на сумму около 280 миллионов рублей, сообщается в пресс-релизе компании. "Ингосстрах" подвел итоги по противодействию страховому мошенничеству за первое полугодие 2024 года. Компания предотвратила более 800 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат на сумму около 280 миллионов рублей. С начала текущего года возбуждено 170 уголовных дел по фактам совершения страховых мошенничеств", - говорится в пресс-релизе. По материалам, направленным в правоохранительные органы сотрудниками департамента по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса "Ингосстраха", вынесены 18 обвинительных приговоров, уточняется в пресс-релизе. В частности, страховая компания отмечает случай, произошедший в Алтайском крае, где был вынесен приговор в отношении семи участников преступной группы, которые занимались инсценировкой ДТП с последующим заявлением страховых случаев по ОСАГО. Организатору и руководителю преступной группы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, остальные участники получили условные сроки. Аналогичный случай произошел в Кемерово, однако в нем уже фигурировала преступная группа из 43 участников. Им назначено наказание от 9 месяцев до 5 лет лишения свободы условно, а также судебные штрафы от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, указано в пресс-релизе. "Покушения на страховые мошенничества и попытки обмана страховщиков с целью неправомерного извлечения доходов все более смещаются в сферу, которую можно назвать разновидностью криминального бизнеса. Если раньше фигурантами уголовных дел были в основном одиночки, то в последнее время преступления данного вида совершаются в составе организованных групп … и носят серийный характер", - отметил заместитель гендиректора по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса "Ингосстраха" Александр Гуляев.

https://ria.ru/20240903/sberbank-1970184281.html

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алтайский край

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происшествия, жилье, алтайский край, кемерово, александра гуляева, ингосстрах, осаго