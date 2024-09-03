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В Курской области уничтожили колонну бронетехники ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/morpekhi-1970126221.html
В Курской области уничтожили колонну бронетехники ВСУ
В Курской области уничтожили колонну бронетехники ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
В Курской области уничтожили колонну бронетехники ВСУ
Морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили в приграничном районе Курской области колонну бронетехники, на которой украинские военнослужащие пытались по... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T05:24
2024-09-03T05:24
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили в приграничном районе Курской области колонну бронетехники, на которой украинские военнослужащие пытались по дорогам общего пользования проникнуть вглубь российской территории, сообщило Минобороны РФ. Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показана уничтоженная техника и ликвидированные украинские боевики. Отмечается, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" продолжают уничтожать подразделения украинских вооружённых формирований в приграничном районе Курской области. Как рассказали в МО РФ, вовремя разбить колонну боевиков ВСУ позволили своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты. Противник в районе одного из населенных пунктов нарвался на позиции бригады, морпехи жёстко остановили его, устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение врага на данном участке. После неудачных атак "в лоб", боевики попытались обойти российских бойцов, но были взяты врасплох. После этого морпехи смогли занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения лёгкой и тяжёлой боевой техники ВСУ.
https://ria.ru/20240903/eks-zaklyuchennye-1970119221.html
https://ria.ru/20240807/iskander-1964750887.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области уничтожили колонну бронетехники ВСУ

Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну техники ВСУ в курском приграничье

© РИА НовостиТехника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили в приграничном районе Курской области колонну бронетехники, на которой украинские военнослужащие пытались по дорогам общего пользования проникнуть вглубь российской территории, сообщило Минобороны РФ.
Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показана уничтоженная техника и ликвидированные украинские боевики. Отмечается, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" продолжают уничтожать подразделения украинских вооружённых формирований в приграничном районе Курской области.
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из экс-заключенных
Вчера, 03:43
Как рассказали в МО РФ, вовремя разбить колонну боевиков ВСУ позволили своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты.
Противник в районе одного из населенных пунктов нарвался на позиции бригады, морпехи жёстко остановили его, устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение врага на данном участке. После неудачных атак "в лоб", боевики попытались обойти российских бойцов, но были взяты врасплох. После этого морпехи смогли занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения лёгкой и тяжёлой боевой техники ВСУ.
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
"Искандер" уничтожил боевую технику ВСУ в приграничье Курской области
7 августа, 19:23
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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