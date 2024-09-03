https://ria.ru/20240903/morpekhi-1970126221.html

В Курской области уничтожили колонну бронетехники ВСУ

В Курской области уничтожили колонну бронетехники ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024

В Курской области уничтожили колонну бронетехники ВСУ

Морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили в приграничном районе Курской области колонну бронетехники, на которой украинские военнослужащие пытались по... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T05:24

2024-09-03T05:24

2024-09-03T05:24

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили в приграничном районе Курской области колонну бронетехники, на которой украинские военнослужащие пытались по дорогам общего пользования проникнуть вглубь российской территории, сообщило Минобороны РФ. Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показана уничтоженная техника и ликвидированные украинские боевики. Отмечается, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" продолжают уничтожать подразделения украинских вооружённых формирований в приграничном районе Курской области. Как рассказали в МО РФ, вовремя разбить колонну боевиков ВСУ позволили своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты. Противник в районе одного из населенных пунктов нарвался на позиции бригады, морпехи жёстко остановили его, устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение врага на данном участке. После неудачных атак "в лоб", боевики попытались обойти российских бойцов, но были взяты врасплох. После этого морпехи смогли занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения лёгкой и тяжёлой боевой техники ВСУ.

https://ria.ru/20240903/eks-zaklyuchennye-1970119221.html

https://ria.ru/20240807/iskander-1964750887.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины