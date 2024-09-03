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Житель Мордовии получил 6,5 года колонии за ограбление пенсионерки - РИА Новости, 03.09.2024
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18:05 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mordovija-1970337504.html
Житель Мордовии получил 6,5 года колонии за ограбление пенсионерки
Житель Мордовии получил 6,5 года колонии за ограбление пенсионерки - РИА Новости, 03.09.2024
Житель Мордовии получил 6,5 года колонии за ограбление пенсионерки
Житель Мордовии, отобравший у пенсионерки сумку с 1 миллионом рублей, которые она боялась оставить дома, приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:05
2024-09-03T18:05
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Житель Мордовии, отобравший у пенсионерки сумку с 1 миллионом рублей, которые она боялась оставить дома, приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что днем 29 февраля на улице в поселке Чамзинка неоднократно судимый мужчина напал на 86-летнюю прохожую и выхватил у нее сумку. В результате он похитил у потерпевшей 1 миллион 2 тысячи рублей, а также продукты питания и документы. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Мужчина освободился из мест лишения свободы за 2 недели до совершения нового преступления. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе МВД республики рассказали РИА Новости, что потерпевшая 7 лет копила деньги, откладывая пенсию. Деньги всегда носила с собой, так как опасалась, что из квартиры их могут украсть. Жертвой грабителя она стала случайно – тот и не предполагал, какой богатый "улов" ему достанется.
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происшествия
Происшествия
Житель Мордовии получил 6,5 года колонии за ограбление пенсионерки

Мужчина, отобравший у пенсионерки миллион рублей, получил 6,5 года колонии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Житель Мордовии, отобравший у пенсионерки сумку с 1 миллионом рублей, которые она боялась оставить дома, приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что днем 29 февраля на улице в поселке Чамзинка неоднократно судимый мужчина напал на 86-летнюю прохожую и выхватил у нее сумку. В результате он похитил у потерпевшей 1 миллион 2 тысячи рублей, а также продукты питания и документы. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Мужчина освободился из мест лишения свободы за 2 недели до совершения нового преступления.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе МВД республики рассказали РИА Новости, что потерпевшая 7 лет копила деньги, откладывая пенсию. Деньги всегда носила с собой, так как опасалась, что из квартиры их могут украсть. Жертвой грабителя она стала случайно – тот и не предполагал, какой богатый "улов" ему достанется.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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