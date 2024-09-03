https://ria.ru/20240903/mordovija-1970337504.html

Житель Мордовии получил 6,5 года колонии за ограбление пенсионерки

Житель Мордовии получил 6,5 года колонии за ограбление пенсионерки - РИА Новости, 03.09.2024

Житель Мордовии получил 6,5 года колонии за ограбление пенсионерки

Житель Мордовии, отобравший у пенсионерки сумку с 1 миллионом рублей, которые она боялась оставить дома, приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:05

2024-09-03T18:05

2024-09-03T18:05

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Житель Мордовии, отобравший у пенсионерки сумку с 1 миллионом рублей, которые она боялась оставить дома, приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что днем 29 февраля на улице в поселке Чамзинка неоднократно судимый мужчина напал на 86-летнюю прохожую и выхватил у нее сумку. В результате он похитил у потерпевшей 1 миллион 2 тысячи рублей, а также продукты питания и документы. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Мужчина освободился из мест лишения свободы за 2 недели до совершения нового преступления. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе МВД республики рассказали РИА Новости, что потерпевшая 7 лет копила деньги, откладывая пенсию. Деньги всегда носила с собой, так как опасалась, что из квартиры их могут украсть. Жертвой грабителя она стала случайно – тот и не предполагал, какой богатый "улов" ему достанется.

https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия