https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970299127.html
Россия и Монголия развивают двусторонние отношения, заявил Песков
Россия и Монголия развивают двусторонние отношения, заявил Песков - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия развивают двусторонние отношения, заявил Песков
Монголия и Россия не имеют задачи что-то показывать западным странам, страны преследуют задачи развития двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:03
2024-09-03T16:03
2024-09-03T16:11
россия
монголия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Монголия и Россия не имеют задачи что-то показывать западным странам, страны преследуют задачи развития двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ни у кого - ни у Монголии, ни у России - не стоит задача что-то показывать западным странам. Мы являемся соседями, ближайшими соседями, и мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, видео размещено в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/putin-1970295755.html
россия
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Монголия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Россия и Монголия развивают двусторонние отношения, заявил Песков
Песков: Россия и Монголия развивают двусторонние отношения независимо от Запада