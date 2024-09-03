https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970299127.html

Россия и Монголия развивают двусторонние отношения, заявил Песков

Россия и Монголия развивают двусторонние отношения, заявил Песков - РИА Новости, 03.09.2024

Россия и Монголия развивают двусторонние отношения, заявил Песков

Монголия и Россия не имеют задачи что-то показывать западным странам, страны преследуют задачи развития двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:03

2024-09-03T16:03

2024-09-03T16:11

россия

монголия

дмитрий песков

павел зарубин

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Монголия и Россия не имеют задачи что-то показывать западным странам, страны преследуют задачи развития двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ни у кого - ни у Монголии, ни у России - не стоит задача что-то показывать западным странам. Мы являемся соседями, ближайшими соседями, и мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, видео размещено в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

https://ria.ru/20240903/putin-1970295755.html

россия

монголия

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россия, монголия, дмитрий песков, павел зарубин