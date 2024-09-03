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Россия и Монголия развивают двусторонние отношения, заявил Песков - РИА Новости, 03.09.2024
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16:03 03.09.2024 (обновлено: 16:11 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970299127.html
Россия и Монголия развивают двусторонние отношения, заявил Песков
Россия и Монголия развивают двусторонние отношения, заявил Песков - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия развивают двусторонние отношения, заявил Песков
Монголия и Россия не имеют задачи что-то показывать западным странам, страны преследуют задачи развития двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:03
2024-09-03T16:11
россия
монголия
дмитрий песков
павел зарубин
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Монголия и Россия не имеют задачи что-то показывать западным странам, страны преследуют задачи развития двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ни у кого - ни у Монголии, ни у России - не стоит задача что-то показывать западным странам. Мы являемся соседями, ближайшими соседями, и мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, видео размещено в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/putin-1970295755.html
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россия, монголия, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Монголия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Россия и Монголия развивают двусторонние отношения, заявил Песков

Песков: Россия и Монголия развивают двусторонние отношения независимо от Запада

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа . Архивное фото
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Монголия и Россия не имеют задачи что-то показывать западным странам, страны преследуют задачи развития двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ни у кого - ни у Монголии, ни у России - не стоит задача что-то показывать западным странам. Мы являемся соседями, ближайшими соседями, и мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, видео размещено в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
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