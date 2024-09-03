https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970283510.html

Путин поблагодарил монгольский народ за поддержку в годы ВОВ

Путин поблагодарил монгольский народ за поддержку в годы ВОВ - РИА Новости, 03.09.2024

Путин поблагодарил монгольский народ за поддержку в годы ВОВ

Россия помнит об ощутимой поддержке монгольского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:23

2024-09-03T15:23

2024-09-03T17:01

россия

монголия

владимир путин

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УЛАН-БАТОР (Монголия), 3 сен - РИА Новости. Россия помнит об ощутимой поддержке монгольского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил президент России Владимир Путин."Мы, конечно, помним об ощутимой поддержке со стороны монгольского народа в ходе Второй мировой войны, в ходе Великой Отечественной войны", - сказал Путин в ходе торжественного приёма по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.Президент России отметил, что Монголия помогала фронту, поставляя продовольствие, теплые вещи, собирала средства на производство танков и самолетов.

https://ria.ru/20240903/putin-1970284641.html

россия

монголия

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2024

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россия, монголия, владимир путин