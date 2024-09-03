https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970202758.html
Путин сравнил позиции России и Монголии по актуальным вопросам
Путин сравнил позиции России и Монголии по актуальным вопросам - РИА Новости, 03.09.2024
Путин сравнил позиции России и Монголии по актуальным вопросам
Позиции России и Монголии по многим международным глобальным сюжетам близки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:16
2024-09-03T12:16
2024-09-03T12:16
россия
монголия
владимир путин
в мире
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Позиции России и Монголии по многим международным глобальным сюжетам близки, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обсуждение международной повестки дня подтвердило, что позиции России и Монголии по многим актуальным, глобальным сюжетам близки. Программа нашего взаимодействия продолжается", - сказал Путин в рамках заявления по итогам российско-монгольских переговоров. Президент России 3 сентября находится с визитом в Монголии.
https://ria.ru/20240903/putin-1970199674.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, владимир путин, в мире
Россия, Монголия, Владимир Путин, В мире
Путин сравнил позиции России и Монголии по актуальным вопросам
Путин: позиции Монголии и России по многим глобальным сюжетам близки