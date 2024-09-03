https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970202758.html

Путин сравнил позиции России и Монголии по актуальным вопросам

Путин сравнил позиции России и Монголии по актуальным вопросам - РИА Новости, 03.09.2024

Путин сравнил позиции России и Монголии по актуальным вопросам

Позиции России и Монголии по многим международным глобальным сюжетам близки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:16

2024-09-03T12:16

2024-09-03T12:16

россия

монголия

владимир путин

в мире

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Позиции России и Монголии по многим международным глобальным сюжетам близки, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обсуждение международной повестки дня подтвердило, что позиции России и Монголии по многим актуальным, глобальным сюжетам близки. Программа нашего взаимодействия продолжается", - сказал Путин в рамках заявления по итогам российско-монгольских переговоров. Президент России 3 сентября находится с визитом в Монголии.

https://ria.ru/20240903/putin-1970199674.html

россия

монголия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, монголия, владимир путин, в мире