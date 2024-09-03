https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970174105.html

Президент Монголии заявил о стремлении к развитию партнерства с Россией

Президент Монголии заявил о стремлении к развитию партнерства с Россией - РИА Новости, 03.09.2024

Президент Монголии заявил о стремлении к развитию партнерства с Россией

Монголия стремится к развитию стратегического партнерства с Россией, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:29

2024-09-03T10:29

2024-09-03T12:53

монголия

россия

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Монголия стремится к развитию стратегического партнерства с Россией, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. "В нашем обществе, правительстве и в государстве мы всегда стремились и стремимся обеспечить дальнейшее развитие нашего всеобъемлющего стратегического партнерства, это является приоритетным направлением нашей внешней государственной политики. За последние годы наши взаимоотношения активизировались, были осуществлены взаимные визиты на высшем и высоком уровнях", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам монгольского лидера, торгово-экономическое взаимодействие Монголии с Россией активизировалось. "Ваш визит мы оцениваем как визит, который имеет важное значение и который в дальнейшем обеспечит развитие нашего стратегического партнерства, и будет развивать наше всестороннее торгово-экономическое сотрудничество, и принесет значительное благополучие и благосостояние нашим народам", - добавил монгольский президент. Он также пожелал Путину приятного пребывания в Монголии.

https://ria.ru/20240903/minoborony-1970170221.html

монголия

россия

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монголия, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух