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Президент Монголии заявил о стремлении к развитию партнерства с Россией - РИА Новости, 03.09.2024
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10:29 03.09.2024 (обновлено: 12:53 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970174105.html
Президент Монголии заявил о стремлении к развитию партнерства с Россией
Президент Монголии заявил о стремлении к развитию партнерства с Россией - РИА Новости, 03.09.2024
Президент Монголии заявил о стремлении к развитию партнерства с Россией
Монголия стремится к развитию стратегического партнерства с Россией, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:29
2024-09-03T12:53
монголия
россия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Монголия стремится к развитию стратегического партнерства с Россией, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. "В нашем обществе, правительстве и в государстве мы всегда стремились и стремимся обеспечить дальнейшее развитие нашего всеобъемлющего стратегического партнерства, это является приоритетным направлением нашей внешней государственной политики. За последние годы наши взаимоотношения активизировались, были осуществлены взаимные визиты на высшем и высоком уровнях", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам монгольского лидера, торгово-экономическое взаимодействие Монголии с Россией активизировалось. "Ваш визит мы оцениваем как визит, который имеет важное значение и который в дальнейшем обеспечит развитие нашего стратегического партнерства, и будет развивать наше всестороннее торгово-экономическое сотрудничество, и принесет значительное благополучие и благосостояние нашим народам", - добавил монгольский президент. Он также пожелал Путину приятного пребывания в Монголии.
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монголия, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Монголия, Россия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Президент Монголии заявил о стремлении к развитию партнерства с Россией

Хурэлсух назвал партнерство с Россией приоритетным направлением внешней политики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе. 3 сентября 2024
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе. 3 сентября 2024
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Монголия стремится к развитию стратегического партнерства с Россией, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.
"В нашем обществе, правительстве и в государстве мы всегда стремились и стремимся обеспечить дальнейшее развитие нашего всеобъемлющего стратегического партнерства, это является приоритетным направлением нашей внешней государственной политики. За последние годы наши взаимоотношения активизировались, были осуществлены взаимные визиты на высшем и высоком уровнях", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам монгольского лидера, торгово-экономическое взаимодействие Монголии с Россией активизировалось.
"Ваш визит мы оцениваем как визит, который имеет важное значение и который в дальнейшем обеспечит развитие нашего стратегического партнерства, и будет развивать наше всестороннее торгово-экономическое сотрудничество, и принесет значительное благополучие и благосостояние нашим народам", - добавил монгольский президент.
Он также пожелал Путину приятного пребывания в Монголии.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Минобороны рассказали о военно-техническом сотрудничестве с Монголией
Вчера, 10:18
 
МонголияРоссияВладимир ПутинУхнаагийн Хурэлсух
 
 
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