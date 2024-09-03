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Путин обсудил двусторонние отношения с президентом Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
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09:26 03.09.2024 (обновлено: 09:50 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970152708.html
Путин обсудил двусторонние отношения с президентом Монголии
Путин обсудил двусторонние отношения с президентом Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
Путин обсудил двусторонние отношения с президентом Монголии
Отношения РФ и Монголии развиваются по всем направлениям, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнагийн... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:26
2024-09-03T09:50
россия
монголия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
улан-батор
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Отношения РФ и Монголии развиваются по всем направлениям, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе.Переговоры руководителей России и Монголии прошли в юрте в здании Государственного дворца в монгольской столице."Действительно, отношения РФ и Монголии развиваются по всем направлениям", - подчеркнул Путин."Кроме экономики и политической сферы, где мы сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарным направлениям, в частности в сфере образования", - уточнил президент РФ.Он добавил, что двусторонняя межправкомиссия работает активно, результаты этой работы есть."Мы сегодня в ходе работы, безусловно, вернемся к основным направлениям нашего взаимодействия в экономике", - отметил российский президент."Несмотря ни на какие сложности, в том числе о которых упомянул президент Монголии, в том числе ковидную историю, мы всё-таки вышли на траекторию роста торговых отношений и торгового оборота", - добавил российский лидер.Со своей стороны президент Монголии поблагодарил Путина за визит, который проходит в год, когда две страны отмечают сразу несколько юбилейных дат, в том числе 80-летие совместной победы на реке Халхин-Гол и 50-летие основания города Эрдэнэта.Ухнагийн Хурэлсух подчеркнул, что народ Монголии высоко ценит тот факт, что Москва и Улан-Батор вместе празднуют эти даты. Он также проинформировал Путина о последних изменениях в политической системе Монголии и отметил, что страна функционирует "в стабильных политических условиях".Путин в свою очередь напомнил, что Эрдэнэт планировали архитекторы из Ленинграда.
https://ria.ru/20240903/putin-1970150015.html
https://ria.ru/20240824/kitay-1968227726.html
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россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, улан-батор
Россия, Монголия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, Улан-Батор
Путин обсудил двусторонние отношения с президентом Монголии

Путин: отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям

© РИА НовостиПрезиденты России и Монголии Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух
Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости
Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Отношения РФ и Монголии развиваются по всем направлениям, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе.
Переговоры руководителей России и Монголии прошли в юрте в здании Государственного дворца в монгольской столице.
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"Действительно, отношения РФ и Монголии развиваются по всем направлениям", - подчеркнул Путин.
"Кроме экономики и политической сферы, где мы сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарным направлениям, в частности в сфере образования", - уточнил президент РФ.
Он добавил, что двусторонняя межправкомиссия работает активно, результаты этой работы есть.
"Мы сегодня в ходе работы, безусловно, вернемся к основным направлениям нашего взаимодействия в экономике", - отметил российский президент.
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"Несмотря ни на какие сложности, в том числе о которых упомянул президент Монголии, в том числе ковидную историю, мы всё-таки вышли на траекторию роста торговых отношений и торгового оборота", - добавил российский лидер.
Со своей стороны президент Монголии поблагодарил Путина за визит, который проходит в год, когда две страны отмечают сразу несколько юбилейных дат, в том числе 80-летие совместной победы на реке Халхин-Гол и 50-летие основания города Эрдэнэта.
Ухнагийн Хурэлсух подчеркнул, что народ Монголии высоко ценит тот факт, что Москва и Улан-Батор вместе празднуют эти даты. Он также проинформировал Путина о последних изменениях в политической системе Монголии и отметил, что страна функционирует "в стабильных политических условиях".
Путин в свою очередь напомнил, что Эрдэнэт планировали архитекторы из Ленинграда.
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РоссияМонголияВладимир ПутинУхнаагийн ХурэлсухУлан-Батор
 
 
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