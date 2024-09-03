https://ria.ru/20240903/moldaviya-1970218424.html

Правящая партия Молдавии может потерять большинство на выборах

Правящая партия Молдавии может потерять большинство на выборах - РИА Новости, 03.09.2024

Правящая партия Молдавии может потерять большинство на выборах

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) может утратить своё большинство на предстоящих в 2025 году парламентских выборах, свидетельствуют... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:51

2024-09-03T12:51

2024-09-03T12:51

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КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) может утратить своё большинство на предстоящих в 2025 году парламентских выборах, свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные во вторник маркетинговым агентством iData. Согласно результатам исследования, в случае проведения выборов сейчас, количество депутатов фракции ПДС в 101-местном парламенте сократилось бы с 63 до 46. Оппозиционный блок "Победа" получил бы 21 мандат (сейчас 5 мандатов), Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) получила бы 20 мандатов (сейчас 18). Опрос проводился с 19 по 25 августа и охватил более 1 тысячи респондентов из различных населенных пунктов страны. Погрешность исследования составляет 3%. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240903/moldavija-1970208606.html

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в мире, молдавия, майя санду, возрождение