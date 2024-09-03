https://ria.ru/20240903/moldaviya-1970218424.html
Правящая партия Молдавии может потерять большинство на выборах
Правящая партия Молдавии может потерять большинство на выборах - РИА Новости, 03.09.2024
Правящая партия Молдавии может потерять большинство на выборах
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) может утратить своё большинство на предстоящих в 2025 году парламентских выборах, свидетельствуют... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:51
2024-09-03T12:51
2024-09-03T12:51
в мире
молдавия
майя санду
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) может утратить своё большинство на предстоящих в 2025 году парламентских выборах, свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные во вторник маркетинговым агентством iData. Согласно результатам исследования, в случае проведения выборов сейчас, количество депутатов фракции ПДС в 101-местном парламенте сократилось бы с 63 до 46. Оппозиционный блок "Победа" получил бы 21 мандат (сейчас 5 мандатов), Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) получила бы 20 мандатов (сейчас 18). Опрос проводился с 19 по 25 августа и охватил более 1 тысячи респондентов из различных населенных пунктов страны. Погрешность исследования составляет 3%. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240903/moldavija-1970208606.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Майя Санду, Возрождение
Правящая партия Молдавии может потерять большинство на выборах
iData: правящая партия Молдавии может потерять большинство на выборах 2025
КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) может утратить своё большинство на предстоящих в 2025 году парламентских выборах, свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные во вторник маркетинговым агентством iData.
Согласно результатам исследования, в случае проведения выборов сейчас, количество депутатов фракции ПДС в 101-местном парламенте сократилось бы с 63 до 46.
Оппозиционный блок "Победа" получил бы 21 мандат (сейчас 5 мандатов), Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) получила бы 20 мандатов (сейчас 18).
Опрос проводился с 19 по 25 августа и охватил более 1 тысячи респондентов из различных населенных пунктов страны. Погрешность исследования составляет 3%.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду
. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение
" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.