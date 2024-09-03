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Молдавская партия "Возрождение" будет агитировать против интеграции в ЕС - РИА Новости, 03.09.2024
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11:26 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/moldaviya-1970188456.html
Молдавская партия "Возрождение" будет агитировать против интеграции в ЕС
Молдавская партия "Возрождение" будет агитировать против интеграции в ЕС - РИА Новости, 03.09.2024
Молдавская партия "Возрождение" будет агитировать против интеграции в ЕС
Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение", которая входит в блок "Победа", будет агитировать избирателей голосовать против интеграции в Евросоюз, заявил... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:26
2024-09-03T11:26
в мире
молдавия
кишинев
василий боля
евросоюз
возрождение
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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение", которая входит в блок "Победа", будет агитировать избирателей голосовать против интеграции в Евросоюз, заявил журналистам один из лидеров политсилы Александр Нестеровский. Утром партия подала документы в ЦИК для участия в референдуме по вопросу вступления Молдавии в Евросоюз, который пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. "Мы подали документы как участники референдума, который будет проходить этой осенью. Мы будем агитировать и призывать проголосовать против интеграции с ЕС. Мы уже более 20 лет идем в ЕС и становится все хуже и хуже. Нет никакого прогресса. Последние четыре года при самом европейском президенте в стране вообще наступила катастрофа: закрытие средств массовой информации, самые высокие цены на газ, самая высокая инфляция. Такой Европейский союз нам не нужен", - сказал Нестеровский. Ранее ЦИК Молдавии дважды отказался регистрировать инициативную группу в поддержку кандидата в президенты Василия Боля. Сначала документы в избирком были поданы от блока "Победа", затем в качестве независимого кандидата. Боля оспорил запрет ЦИК в Апелляционной палате Кишиневе.
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в мире, молдавия, кишинев, василий боля, евросоюз, возрождение
В мире, Молдавия, Кишинев, Василий Боля, Евросоюз, Возрождение
Молдавская партия "Возрождение" будет агитировать против интеграции в ЕС

Партия "Возрождение" агитирует избирателей голосовать против интеграции в ЕС

© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/TelegramЛидер партии "Возрождение" Наталья Параска
Лидер партии Возрождение Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/Telegram
Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение", которая входит в блок "Победа", будет агитировать избирателей голосовать против интеграции в Евросоюз, заявил журналистам один из лидеров политсилы Александр Нестеровский.
Утром партия подала документы в ЦИК для участия в референдуме по вопросу вступления Молдавии в Евросоюз, который пройдет 20 октября - в один день с выборами президента.
"Мы подали документы как участники референдума, который будет проходить этой осенью. Мы будем агитировать и призывать проголосовать против интеграции с ЕС. Мы уже более 20 лет идем в ЕС и становится все хуже и хуже. Нет никакого прогресса. Последние четыре года при самом европейском президенте в стране вообще наступила катастрофа: закрытие средств массовой информации, самые высокие цены на газ, самая высокая инфляция. Такой Европейский союз нам не нужен", - сказал Нестеровский.
Ранее ЦИК Молдавии дважды отказался регистрировать инициативную группу в поддержку кандидата в президенты Василия Боля. Сначала документы в избирком были поданы от блока "Победа", затем в качестве независимого кандидата. Боля оспорил запрет ЦИК в Апелляционной палате Кишиневе.
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В миреМолдавияКишиневВасилий БоляЕвросоюзВозрождение
 
 
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