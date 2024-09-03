https://ria.ru/20240903/moldaviya-1970188456.html

Молдавская партия "Возрождение" будет агитировать против интеграции в ЕС

Молдавская партия "Возрождение" будет агитировать против интеграции в ЕС - РИА Новости, 03.09.2024

Молдавская партия "Возрождение" будет агитировать против интеграции в ЕС

Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение", которая входит в блок "Победа", будет агитировать избирателей голосовать против интеграции в Евросоюз, заявил... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:26

2024-09-03T11:26

2024-09-03T11:26

в мире

молдавия

кишинев

василий боля

евросоюз

возрождение

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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение", которая входит в блок "Победа", будет агитировать избирателей голосовать против интеграции в Евросоюз, заявил журналистам один из лидеров политсилы Александр Нестеровский. Утром партия подала документы в ЦИК для участия в референдуме по вопросу вступления Молдавии в Евросоюз, который пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. "Мы подали документы как участники референдума, который будет проходить этой осенью. Мы будем агитировать и призывать проголосовать против интеграции с ЕС. Мы уже более 20 лет идем в ЕС и становится все хуже и хуже. Нет никакого прогресса. Последние четыре года при самом европейском президенте в стране вообще наступила катастрофа: закрытие средств массовой информации, самые высокие цены на газ, самая высокая инфляция. Такой Европейский союз нам не нужен", - сказал Нестеровский. Ранее ЦИК Молдавии дважды отказался регистрировать инициативную группу в поддержку кандидата в президенты Василия Боля. Сначала документы в избирком были поданы от блока "Победа", затем в качестве независимого кандидата. Боля оспорил запрет ЦИК в Апелляционной палате Кишиневе.

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в мире, молдавия, кишинев, василий боля, евросоюз, возрождение