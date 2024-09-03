https://ria.ru/20240903/mizulina-1970278133.html

Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за насилия над ребенком в Истре

Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за насилия над ребенком в Истре - РИА Новости, 03.09.2024

Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за насилия над ребенком в Истре

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в Генпрокуратуру и МВД РФ для проверки ситуации с насилием над семилетним ребенком со... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:07

2024-09-03T15:07

2024-09-03T15:07

россия

истра

московская область (подмосковье)

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в Генпрокуратуру и МВД РФ для проверки ситуации с насилием над семилетним ребенком со стороны группы десятилетних детей в Истре. "Направили обращение теперь уже и в Генеральную прокуратуру, и в МВД", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.Ранее Мизулина сообщила, что обратилась с просьбой провести проверку в прокуратуру Московской области и к уполномоченному по правам ребенка в регионе после случая надругательства над семилетним мальчиком группой десятилетних детей. По ее данным, трое обидчиков отнимали у ребенка деньги, вещи, сладости на детской площадке, а также осуществляли насильственные действия сексуального характера.

https://ria.ru/20240826/magadanets-1968419178.html

россия

истра

московская область (подмосковье)

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2024

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россия, истра, московская область (подмосковье), екатерина мизулина, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф