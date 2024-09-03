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Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за насилия над ребенком в Истре - РИА Новости, 03.09.2024
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15:07 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mizulina-1970278133.html
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за насилия над ребенком в Истре
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за насилия над ребенком в Истре - РИА Новости, 03.09.2024
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за насилия над ребенком в Истре
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в Генпрокуратуру и МВД РФ для проверки ситуации с насилием над семилетним ребенком со... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:07
2024-09-03T15:07
россия
истра
московская область (подмосковье)
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в Генпрокуратуру и МВД РФ для проверки ситуации с насилием над семилетним ребенком со стороны группы десятилетних детей в Истре. "Направили обращение теперь уже и в Генеральную прокуратуру, и в МВД", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.Ранее Мизулина сообщила, что обратилась с просьбой провести проверку в прокуратуру Московской области и к уполномоченному по правам ребенка в регионе после случая надругательства над семилетним мальчиком группой десятилетних детей. По ее данным, трое обидчиков отнимали у ребенка деньги, вещи, сладости на детской площадке, а также осуществляли насильственные действия сексуального характера.
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россия
истра
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россия, истра, московская область (подмосковье), екатерина мизулина, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф
Россия, Истра, Московская область (Подмосковье), Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Генеральная прокуратура РФ
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за насилия над ребенком в Истре

Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и МВД из-за насилия над ребенком в Истре

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в Генпрокуратуру и МВД РФ для проверки ситуации с насилием над семилетним ребенком со стороны группы десятилетних детей в Истре.
«
"Направили обращение теперь уже и в Генеральную прокуратуру, и в МВД", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Ранее Мизулина сообщила, что обратилась с просьбой провести проверку в прокуратуру Московской области и к уполномоченному по правам ребенка в регионе после случая надругательства над семилетним мальчиком группой десятилетних детей. По ее данным, трое обидчиков отнимали у ребенка деньги, вещи, сладости на детской площадке, а также осуществляли насильственные действия сексуального характера.
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РоссияИстраМосковская область (Подмосковье)Екатерина МизулинаЛига безопасного интернетаГенеральная прокуратура РФ
 
 
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