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Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за насилия над ребенком в Истре
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за насилия над ребенком в Истре - РИА Новости, 03.09.2024
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за насилия над ребенком в Истре
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в Генпрокуратуру и МВД РФ для проверки ситуации с насилием над семилетним ребенком со... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:07
2024-09-03T15:07
2024-09-03T15:07
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московская область (подмосковье)
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в Генпрокуратуру и МВД РФ для проверки ситуации с насилием над семилетним ребенком со стороны группы десятилетних детей в Истре. "Направили обращение теперь уже и в Генеральную прокуратуру, и в МВД", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.Ранее Мизулина сообщила, что обратилась с просьбой провести проверку в прокуратуру Московской области и к уполномоченному по правам ребенка в регионе после случая надругательства над семилетним мальчиком группой десятилетних детей. По ее данным, трое обидчиков отнимали у ребенка деньги, вещи, сладости на детской площадке, а также осуществляли насильственные действия сексуального характера.
https://ria.ru/20240826/magadanets-1968419178.html
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россия, истра, московская область (подмосковье), екатерина мизулина, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф
Россия, Истра, Московская область (Подмосковье), Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Генеральная прокуратура РФ
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за насилия над ребенком в Истре
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и МВД из-за насилия над ребенком в Истре