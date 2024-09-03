https://ria.ru/20240903/mishustin-1970180459.html
Мишустин заявил о важности льгот для участников СВО
Мишустин заявил о важности льгот для участников СВО - РИА Новости, 03.09.2024
Мишустин заявил о важности льгот для участников СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности обеспечения всем необходимым участников специальной военной операции и членов их семьи, отметив, что это... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:49
2024-09-03T10:49
2024-09-03T10:53
общество
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михаил мишустин
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности обеспечения всем необходимым участников специальной военной операции и членов их семьи, отметив, что это касается и различных льгот. "Очень важно обеспечить всем необходимым их (участников СВО - ред.) семьи, их. То, что полагается по льготам, по общению - нужно здесь обязательно проявить, скажем так, и подвод специальный, чтобы разъяснять, входить в жизненную ситуацию людей", - сказал Мишустин на встрече с главой Социального фонда РФ Сергеем Чирковым.
https://ria.ru/20240401/svo-1937047573.html
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общество, россия, михаил мишустин, сергей чирков
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Сергей Чирков
Мишустин заявил о важности льгот для участников СВО
Мишустин: важно обеспечить всем необходимым участников СВО и членов их семей