Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил важность цифровизации соцуслуг - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mishustin-1970179868.html
Мишустин оценил важность цифровизации соцуслуг
Мишустин оценил важность цифровизации соцуслуг - РИА Новости, 03.09.2024
Мишустин оценил важность цифровизации соцуслуг
Государство через цифровизацию соцуслуг должно так встроиться в повседневную жизнь россиян, чтобы не мешать им получать то, что положено по закону, сказал глава РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:47
2024-09-03T10:47
общество
михаил мишустин
сергей чирков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564183175_0:80:2837:1676_1920x0_80_0_0_aa3edffaa20aa8e2702982c84a7aa2a5.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Государство через цифровизацию соцуслуг должно так встроиться в повседневную жизнь россиян, чтобы не мешать им получать то, что положено по закону, сказал глава кабмина Михаил Мишустин. "Здесь государство должно так встроиться в повседневную жизнь людей, чтобы не мешать им получать то, что положено по закону", - сказал Мишустин, отмечая важность цифровизации, на встрече с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым.
https://ria.ru/20240727/volodin-1962336740.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564183175_249:0:2590:1756_1920x0_80_0_0_9ab34a8b57d1f7b72f5c2cf95ffc6e62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мишустин, сергей чирков
Общество, Михаил Мишустин, Сергей Чирков
Мишустин оценил важность цифровизации соцуслуг

Мишустин: государство через цифровизацию должно встроиться в жизнь россиян

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишусти
Председатель правительства РФ Михаил Мишусти - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишусти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Государство через цифровизацию соцуслуг должно так встроиться в повседневную жизнь россиян, чтобы не мешать им получать то, что положено по закону, сказал глава кабмина Михаил Мишустин.
"Здесь государство должно так встроиться в повседневную жизнь людей, чтобы не мешать им получать то, что положено по закону", - сказал Мишустин, отмечая важность цифровизации, на встрече с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с августа
27 июля, 09:28
 
ОбществоМихаил МишустинСергей Чирков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала