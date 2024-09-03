https://ria.ru/20240903/mishustin-1970179868.html
Мишустин оценил важность цифровизации соцуслуг
Мишустин оценил важность цифровизации соцуслуг - РИА Новости, 03.09.2024
Мишустин оценил важность цифровизации соцуслуг
Государство через цифровизацию соцуслуг должно так встроиться в повседневную жизнь россиян, чтобы не мешать им получать то, что положено по закону, сказал глава РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:47
2024-09-03T10:47
2024-09-03T10:47
общество
михаил мишустин
сергей чирков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Государство через цифровизацию соцуслуг должно так встроиться в повседневную жизнь россиян, чтобы не мешать им получать то, что положено по закону, сказал глава кабмина Михаил Мишустин. "Здесь государство должно так встроиться в повседневную жизнь людей, чтобы не мешать им получать то, что положено по закону", - сказал Мишустин, отмечая важность цифровизации, на встрече с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым.
https://ria.ru/20240727/volodin-1962336740.html
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общество, михаил мишустин, сергей чирков
Общество, Михаил Мишустин, Сергей Чирков
Мишустин оценил важность цифровизации соцуслуг
Мишустин: государство через цифровизацию должно встроиться в жизнь россиян