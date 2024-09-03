https://ria.ru/20240903/mishustin-1970179139.html
Мишустин высказался о цифровизации соцуслуг
Мишустин высказался о цифровизации соцуслуг - РИА Новости, 03.09.2024
Мишустин высказался о цифровизации соцуслуг
Цифровизация оказания соцуслуг в России важна, но нужно дать людям старшего поколения и возможность личного общения, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:44
2024-09-03T10:44
2024-09-03T10:44
общество
россия
михаил мишустин
сергей чирков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968772962_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_1de6a97031ac68cdae5f960892726480.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Цифровизация оказания соцуслуг в России важна, но нужно дать людям старшего поколения и возможность личного общения, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. "Важно, чтобы особенно люди старшего поколения получили возможность личного общения в случае, если им что-то непонятно. Конечно, цифровизация идет, она изменяет облик документооборота, изменяет вообще форматы взаимодействия, особенно молодежи, в том числе с государственными организациями," - сказал Мишустин на встрече с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым.
https://ria.ru/20240902/mishustin-1970033445.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968772962_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_cd62057fc82d95cb31004f7662463a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, сергей чирков
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Сергей Чирков
Мишустин высказался о цифровизации соцуслуг
Мишустин призвал развивать личное общение в условиях цифровизации соцуслуг