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Мишустин высказался о цифровизации соцуслуг - РИА Новости, 03.09.2024
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10:44 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mishustin-1970179139.html
Мишустин высказался о цифровизации соцуслуг
Мишустин высказался о цифровизации соцуслуг - РИА Новости, 03.09.2024
Мишустин высказался о цифровизации соцуслуг
Цифровизация оказания соцуслуг в России важна, но нужно дать людям старшего поколения и возможность личного общения, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:44
2024-09-03T10:44
общество
россия
михаил мишустин
сергей чирков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Цифровизация оказания соцуслуг в России важна, но нужно дать людям старшего поколения и возможность личного общения, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. "Важно, чтобы особенно люди старшего поколения получили возможность личного общения в случае, если им что-то непонятно. Конечно, цифровизация идет, она изменяет облик документооборота, изменяет вообще форматы взаимодействия, особенно молодежи, в том числе с государственными организациями," - сказал Мишустин на встрече с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым.
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общество, россия, михаил мишустин, сергей чирков
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Сергей Чирков
Мишустин высказался о цифровизации соцуслуг

Мишустин призвал развивать личное общение в условиях цифровизации соцуслуг

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в Координационном центре правительства РФ стратегическую сессию "Национальные проекты 2025-2030"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в Координационном центре правительства РФ стратегическую сессию Национальные проекты 2025-2030 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Цифровизация оказания соцуслуг в России важна, но нужно дать людям старшего поколения и возможность личного общения, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
"Важно, чтобы особенно люди старшего поколения получили возможность личного общения в случае, если им что-то непонятно. Конечно, цифровизация идет, она изменяет облик документооборота, изменяет вообще форматы взаимодействия, особенно молодежи, в том числе с государственными организациями," - сказал Мишустин на встрече с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения инженерно-технического лицея Авиатика в подмосковной Лобне - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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