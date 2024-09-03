https://ria.ru/20240903/mishustin-1970179139.html

Мишустин высказался о цифровизации соцуслуг

Мишустин высказался о цифровизации соцуслуг - РИА Новости, 03.09.2024

Мишустин высказался о цифровизации соцуслуг

Цифровизация оказания соцуслуг в России важна, но нужно дать людям старшего поколения и возможность личного общения, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:44

2024-09-03T10:44

2024-09-03T10:44

общество

россия

михаил мишустин

сергей чирков

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Цифровизация оказания соцуслуг в России важна, но нужно дать людям старшего поколения и возможность личного общения, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. "Важно, чтобы особенно люди старшего поколения получили возможность личного общения в случае, если им что-то непонятно. Конечно, цифровизация идет, она изменяет облик документооборота, изменяет вообще форматы взаимодействия, особенно молодежи, в том числе с государственными организациями," - сказал Мишустин на встрече с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым.

https://ria.ru/20240902/mishustin-1970033445.html

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общество, россия, михаил мишустин, сергей чирков