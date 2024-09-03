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Минспорт подготовил для гостей ВЭФ-2024 площадку с портретами Путина - РИА Новости, 03.09.2024
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08:05 03.09.2024 (обновлено: 08:06 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/minsport-1970136224.html
Минспорт подготовил для гостей ВЭФ-2024 площадку с портретами Путина
Минспорт подготовил для гостей ВЭФ-2024 площадку с портретами Путина - РИА Новости, 03.09.2024
Минспорт подготовил для гостей ВЭФ-2024 площадку с портретами Путина
Спортивную площадку с турниками, канатами и другим спортинвентарем, на которой транслируются портреты президента РФ Владимира Путина, приготовило министерство... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:05
2024-09-03T08:06
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
общество
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Спортивную площадку с турниками, канатами и другим спортинвентарем, на которой транслируются портреты президента РФ Владимира Путина, приготовило министерство спорта РФ для гостей ВЭФ-2024, передает корреспондент РИА Новости. Рядом со спортплощадкой возведены трибуны. На большом экране транслируются изображения Путина, в том числе те, на которых президент запечатлен в спортивной форме: кимоно, хоккейном обмундировании, шлеме для заезда на гоночном болиде. На стенде минспорта РФ уточнили РИА Новости, что официально площадка откроется в среду, на ней гости ВЭФ смогут сдать нормативы ГТО. Как убедился корреспондент агентства, доступ на спортивную площадку для тренировок уже открыт. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/kniga-1970132557.html
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владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Общество, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минспорт подготовил для гостей ВЭФ-2024 площадку с портретами Путина

Для гостей ВЭФ подготовили спортплощадку, на которой транслируют портреты Путина

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЭФ-2024. Работа форума. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Спортивную площадку с турниками, канатами и другим спортинвентарем, на которой транслируются портреты президента РФ Владимира Путина, приготовило министерство спорта РФ для гостей ВЭФ-2024, передает корреспондент РИА Новости.
Рядом со спортплощадкой возведены трибуны. На большом экране транслируются изображения Путина, в том числе те, на которых президент запечатлен в спортивной форме: кимоно, хоккейном обмундировании, шлеме для заезда на гоночном болиде.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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На стенде минспорта РФ уточнили РИА Новости, что официально площадка откроется в среду, на ней гости ВЭФ смогут сдать нормативы ГТО. Как убедился корреспондент агентства, доступ на спортивную площадку для тренировок уже открыт.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Выставка Улица Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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ВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетОбществоВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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