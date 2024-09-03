https://ria.ru/20240903/minsport-1970136224.html

Минспорт подготовил для гостей ВЭФ-2024 площадку с портретами Путина

Минспорт подготовил для гостей ВЭФ-2024 площадку с портретами Путина - РИА Новости, 03.09.2024

Минспорт подготовил для гостей ВЭФ-2024 площадку с портретами Путина

Спортивную площадку с турниками, канатами и другим спортинвентарем, на которой транслируются портреты президента РФ Владимира Путина, приготовило министерство... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:05

2024-09-03T08:05

2024-09-03T08:06

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

общество

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Спортивную площадку с турниками, канатами и другим спортинвентарем, на которой транслируются портреты президента РФ Владимира Путина, приготовило министерство спорта РФ для гостей ВЭФ-2024, передает корреспондент РИА Новости. Рядом со спортплощадкой возведены трибуны. На большом экране транслируются изображения Путина, в том числе те, на которых президент запечатлен в спортивной форме: кимоно, хоккейном обмундировании, шлеме для заезда на гоночном болиде. На стенде минспорта РФ уточнили РИА Новости, что официально площадка откроется в среду, на ней гости ВЭФ смогут сдать нормативы ГТО. Как убедился корреспондент агентства, доступ на спортивную площадку для тренировок уже открыт. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/kniga-1970132557.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)