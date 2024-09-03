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Центр управления обороной доложил о решении проблем в курском приграничье - РИА Новости, 03.09.2024
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Проектно-образовательный интенсив Архипелаг 2024 - оформление без лого - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"
 
15:45 03.09.2024 (обновлено: 16:04 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/minoborony-1970293715.html
Центр управления обороной доложил о решении проблем в курском приграничье
Центр управления обороной доложил о решении проблем в курском приграничье - РИА Новости, 03.09.2024
Центр управления обороной доложил о решении проблем в курском приграничье
Национальный центр управления обороной РФ доложил о ходе решения проблемных вопросов в приграничных областях Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:45
2024-09-03T16:04
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
россия
курская область
андрей белоусов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Национальный центр управления обороной РФ доложил о ходе решения проблемных вопросов в приграничных областях Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ.Министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. "Национальный центр управления обороной РФ доложил участникам заседания о ходе решения проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и о реализации дополнительных мер по защите приграничных территорий", - говорится в сообщении
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россия
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россия, курская область, андрей белоусов, вооруженные силы украины, безопасность
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Россия, Курская область, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Центр управления обороной доложил о решении проблем в курском приграничье

Центр управления обороной доложил о реализации мер в курском приграничье

© РИА Новости / Ада БагианНациональный центр управления обороной
Национальный центр управления обороной - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Ада Багиан
Национальный центр управления обороной. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Национальный центр управления обороной РФ доложил о ходе решения проблемных вопросов в приграничных областях Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.
"Национальный центр управления обороной РФ доложил участникам заседания о ходе решения проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и о реализации дополнительных мер по защите приграничных территорий", - говорится в сообщении
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Белоусов обсудил с главами трех областей ситуацию в приграничье
Вчера, 15:41
 
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"РоссияКурская областьАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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