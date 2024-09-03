https://ria.ru/20240903/minoborony-1970293715.html

Центр управления обороной доложил о решении проблем в курском приграничье

Центр управления обороной доложил о решении проблем в курском приграничье - РИА Новости, 03.09.2024

Центр управления обороной доложил о решении проблем в курском приграничье

Национальный центр управления обороной РФ доложил о ходе решения проблемных вопросов в приграничных областях Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:45

2024-09-03T15:45

2024-09-03T16:04

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

россия

курская область

андрей белоусов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Национальный центр управления обороной РФ доложил о ходе решения проблемных вопросов в приграничных областях Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ.Министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. "Национальный центр управления обороной РФ доложил участникам заседания о ходе решения проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и о реализации дополнительных мер по защите приграничных территорий", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20240903/belousov-1970292014.html

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россия, курская область, андрей белоусов, вооруженные силы украины, безопасность