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ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области
ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области - РИА Новости, 03.09.2024
ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области
Российские артиллеристы группировки войск "Север" ударом высокоточного снаряда "Краснополь" уничтожили украинскую боевую машину РСЗО Vampire чешского... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:33
2024-09-03T14:33
2024-09-03T14:49
сумская область
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Север" ударом высокоточного снаряда "Краснополь" уничтожили украинскую боевую машину РСЗО Vampire чешского производства вместе с расчетом в Сумской области, сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео.Как уточнили в ведомстве, в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие "Севера" выявили движение и стрельбу РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины противника."В результате точного удара артиллерией группировки войск "Север" с использованием высокоточного снаряда "Краснополь" боевая машина РСЗО Vampire чешского производства боевиков ВСУ была уничтожена вместе с расчётом, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении Минобороны.
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Уничтожение украинской РСЗО Vampire в Сумской области
Украинская РСЗО Vampire уничтожена в Сумской области ударом высокоточного снаряда "Краснополь", сообщило Минобороны
2024-09-03T14:33
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Сумская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области
Минобороны: в Сумской области уничтожена боевая машина РСЗО Vampire