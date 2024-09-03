https://ria.ru/20240903/minoborony-1970266779.html

ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области

ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области - РИА Новости, 03.09.2024

ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области

Российские артиллеристы группировки войск "Север" ударом высокоточного снаряда "Краснополь" уничтожили украинскую боевую машину РСЗО Vampire чешского... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:33

2024-09-03T14:33

2024-09-03T14:49

сумская область

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Север" ударом высокоточного снаряда "Краснополь" уничтожили украинскую боевую машину РСЗО Vampire чешского производства вместе с расчетом в Сумской области, сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео.Как уточнили в ведомстве, в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие "Севера" выявили движение и стрельбу РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины противника."В результате точного удара артиллерией группировки войск "Север" с использованием высокоточного снаряда "Краснополь" боевая машина РСЗО Vampire чешского производства боевиков ВСУ была уничтожена вместе с расчётом, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении Минобороны.

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Уничтожение украинской РСЗО Vampire в Сумской области Украинская РСЗО Vampire уничтожена в Сумской области ударом высокоточного снаряда "Краснополь", сообщило Минобороны 2024-09-03T14:33 true PT0M46S

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сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)