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ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 03.09.2024 (обновлено: 14:49 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/minoborony-1970266779.html
ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области
ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области - РИА Новости, 03.09.2024
ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области
Российские артиллеристы группировки войск "Север" ударом высокоточного снаряда "Краснополь" уничтожили украинскую боевую машину РСЗО Vampire чешского... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:33
2024-09-03T14:49
сумская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Север" ударом высокоточного снаряда "Краснополь" уничтожили украинскую боевую машину РСЗО Vampire чешского производства вместе с расчетом в Сумской области, сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео.Как уточнили в ведомстве, в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие "Севера" выявили движение и стрельбу РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины противника."В результате точного удара артиллерией группировки войск "Север" с использованием высокоточного снаряда "Краснополь" боевая машина РСЗО Vampire чешского производства боевиков ВСУ была уничтожена вместе с расчётом, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении Минобороны.
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Уничтожение украинской РСЗО Vampire в Сумской области
Украинская РСЗО Vampire уничтожена в Сумской области ударом высокоточного снаряда "Краснополь", сообщило Минобороны
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сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сумская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области

Минобороны: в Сумской области уничтожена боевая машина РСЗО Vampire

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Север" ударом высокоточного снаряда "Краснополь" уничтожили украинскую боевую машину РСЗО Vampire чешского производства вместе с расчетом в Сумской области, сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео.
Как уточнили в ведомстве, в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие "Севера" выявили движение и стрельбу РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины противника.
"В результате точного удара артиллерией группировки войск "Север" с использованием высокоточного снаряда "Краснополь" боевая машина РСЗО Vampire чешского производства боевиков ВСУ была уничтожена вместе с расчётом, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении Минобороны.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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