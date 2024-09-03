https://ria.ru/20240903/minoborony-1970203743.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции и рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции и рубежи - РИА Новости, 03.09.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции и рубежи

Украинские подразделения потеряли до 150 военнослужащих и две польские самоходки Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:19

2024-09-03T12:19

2024-09-03T12:19

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 150 военнослужащих и две польские самоходки Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля и две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)