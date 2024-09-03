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Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции и рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции и рубежи - РИА Новости, 03.09.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции и рубежи
Украинские подразделения потеряли до 150 военнослужащих и две польские самоходки Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:19
2024-09-03T12:19
2024-09-03T12:19
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 150 военнослужащих и две польские самоходки Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля и две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции и рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военных в зоне ответственности "Востока"