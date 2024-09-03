https://ria.ru/20240903/minoborony-1970202576.html
Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29
Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 - РИА Новости, 03.09.2024
Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29
Средства ПВО России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 37 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:15
2024-09-03T12:15
2024-09-03T12:36
специальная военная операция на украине
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миг-29
безопасность
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 37 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240903/okruzhenie-1970119943.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, миг-29, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, МиГ-29, Безопасность, США
Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29
Минобороны: средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины