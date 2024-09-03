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Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 03.09.2024 (обновлено: 12:36 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/minoborony-1970202576.html
Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29
Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 - РИА Новости, 03.09.2024
Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29
Средства ПВО России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 37 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:15
2024-09-03T12:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
миг-29
безопасность
сша
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 37 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240903/okruzhenie-1970119943.html
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россия, украина, миг-29, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, МиГ-29, Безопасность, США
Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29

Минобороны: средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 37 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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